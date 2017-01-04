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«Анжи» готов бесплатно отпустить Маевского, Паршивлюка и еще 11 игроков
05.01.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «Анжи» может бесплатно расстаться с целой группой футболистов.
Махачкалинский клуб готов отпустить 13 футболистов, предоставив им статус свободных агентов, источник, знакомый с ситуацией.
В список игроков, которых «Анжи» согласен отпустить бесплатно, входят: Филипп Будковский, Али Гаджибеков, Иво Иличевич, Дарко Лазич, Иван Маевский, Габриэль Обертан, Сергей Паршивлюк, Мохаммед Рабиу, Шандао, Лоренцо Эбесилио, Седрик Ямбере, Амаду Мутари и Павел Яковлев.
После 17 туров «Анжи» набрал 20 очков и занимает 11-е место в таблице.
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Руководство «Анжи» может бесплатно расстаться с целой группой футболистов.
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