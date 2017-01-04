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Балканцы перед матчем с Лукашенко посмотрели на тренировку "Динамо"
05.01.2017 14:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Сборная Балкан, впервые принимающая участие в Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз президента Беларуси, посетила тренировку хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщили Sputnik в
© Sputnik / Виктор Толочко
Команда Балкан, составленная из представителей Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции, впервые приехала в Минск для участия в традиционных соревнованиях. Сборная попала в группу А, в которой также — хозяева турнира и действующие обладатели трофея белорусы, команды ОАЭ и Швейцарии. Накануне балканцы провели своей первый матч на турнире против швейцарцев и уступили со счетом 2:13.
"Сегодня тренировку "зубров" посетили представители сборной Балкан, которая участвует в Рождественском турнире. Игроки и тренеры команды понаблюдали за тренировкой минчан с трибун, а затем пообщались с Крэйгом Вудкрофтом в тренерской. Получилось очень душевно", — рассказали в пресс-службе.
Главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт беседует с участниками Рождественского турнира
Собеседники агентства добавили, что в составе сборной Балкан есть и несколько албанцев, которые сфотографировались с этническим албанцем Аароном Палушаем. Хоккеисты даже смогли побеседовать на родном языке.
К слову, и балканцы, и "динамовцы" выйдут сегодня на лед: сборная Балкан в 19:00 сразится с командой Александра Лукашенко, "зубры" в 19:30 — с череповецкой "Северсталью" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
По словам главного тренера Крэйга Вудкрофта, замен в составе команды не предусмотрено — выйдут те же хоккеисты, что и в
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Игроки и тренеры сборной Балкан наблюдали за подготовкой минчан к сегодняшнему матчу с "Северсталью" с трибун, а затем пообщались с наставником "зубров" Крэйгом...
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