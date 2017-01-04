МИНСК, 5 янв — Sputnik. Сборная Балкан, впервые принимающая участие в Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз президента Беларуси, посетила тренировку хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщили Sputnik в пресс-службе столичной ледовой дружины .



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко занимает 4-е место среди бомбардиров Рождественского турнира

Команда Балкан, составленная из представителей Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции, впервые приехала в Минск для участия в традиционных соревнованиях. Сборная попала в группу А, в которой также — хозяева турнира и действующие обладатели трофея белорусы, команды ОАЭ и Швейцарии. Накануне балканцы провели своей первый матч на турнире против швейцарцев и уступили со счетом 2:13.

"Сегодня тренировку "зубров" посетили представители сборной Балкан, которая участвует в Рождественском турнире. Игроки и тренеры команды понаблюдали за тренировкой минчан с трибун, а затем пообщались с Крэйгом Вудкрофтом в тренерской. Получилось очень душевно", — рассказали в пресс-службе.



© Фото: ХК "Динамо-Минск" Главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт беседует с участниками Рождественского турнира

Собеседники агентства добавили, что в составе сборной Балкан есть и несколько албанцев, которые сфотографировались с этническим албанцем Аароном Палушаем. Хоккеисты даже смогли побеседовать на родном языке.

К слову, и балканцы, и "динамовцы" выйдут сегодня на лед: сборная Балкан в 19:00 сразится с командой Александра Лукашенко, "зубры" в 19:30 — с череповецкой "Северсталью" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

По словам главного тренера Крэйга Вудкрофта, замен в составе команды не предусмотрено — выйдут те же хоккеисты, что и в победном матче против питерского СКА (5:4) . "Северсталь" — опасная команда. Если недооценишь ее, то она может серьезно наказать за это. Думаю, главным для нас сегодня будет сфокусированность на игре и уверенность в том, что мы четко следуем игровому плану, который позволит нам "выключить" оппонента. Нельзя давать соперникам расслабиться на протяжении всех 60 минут матча", — сказал специалист.