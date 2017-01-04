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«Тобол» проявляет интерес к Маевскому

05.01.2017 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, казахстанский «Тобол» проявляет интерес к полузащитнику «Анжи» Ивану Маевскому.

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний белорусский футболист в качестве свободного агента может покинуть свой нынешний клуб. В текущем сезоне на счету Маевского 14 игр в чемпионате России, 1 гол и 2 результативные передачи. Подробную статистику смотрите здесь.

«Тобол» занял седьмое место в минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана.

«Анжи» готов бесплатно отпустить Маевского, Паршивлюка и еще 11 игроков

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, казахстанский «Тобол» проявляет интерес к полузащитнику «Анжи» Ивану Маевскому.

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