Как стало известно Tribuna.com, казахстанский «Тобол» проявляет интерес к полузащитнику «Анжи» Ивану Маевскому.

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний белорусский футболист в качестве свободного агента может покинуть свой нынешний клуб. В текущем сезоне на счету Маевского 14 игр в чемпионате России, 1 гол и 2 результативные передачи. Подробную статистику смотрите здесь.

«Тобол» занял седьмое место в минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана.

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