Мужская сборная Беларуси начала завершающий этап подготовки к чемпионату мира, который 11 января стартует во Франции.

5 января команда Юрия Шевцова отправилась в Москву, где примет участие в Рождественском матче и сыграет со сборной России. На выезд отправились 17 гандболистов:

Вратари – Вячеслав Солдатенко (1994, СКА-Минск), Иван Мацкевич (1991, Стяуа, Румыния)

Левые крайние – Андрей Юринок (1996, БГК им.Мешкова), Александр Титов (1986, Риихимяки, Финляндия)

Правые крайние – Рутенко Денис (1986, БГК им.Мешкова), Вайлупов Никита (1995, СКА-Минск)

Левые полусредние – Шинкель Алексей (1994), Кулеш Владислав (1996, оба – СКА-Минск)

Разыгрывающие – Подшивалов Александр (1996,СКА), Пуховский Борис (1987,Мотор, Украина), Гайдученко Вадим (1995, СКА-Минск)

Линейные – Королек Артем (1996, Сэн-Рафаэль, Франция), Бохан Вячеслав (1996, СКА-Минск), Шумак Вячеслав (1988, БГК им.Мешкова)

Правые полусредние – Шилович Сергей (1986, БГК им.Мешкова), Карвацкий Артур (1996, СКА-Минск), Астрашапкин Олег (Чурго, Венгрия).