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Астрашапкин, Пуховский и еще 15 гандболистов вызваны в состав сборной Беларуси на товарищеский матч против России
05.01.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мужская сборная Беларуси начала завершающий этап подготовки к чемпионату мира, который 11 января стартует во Франции.
5 января команда Юрия Шевцова отправилась в Москву, где примет участие в Рождественском матче и сыграет со сборной России. На выезд отправились 17 гандболистов:
Вратари – Вячеслав Солдатенко (1994, СКА-Минск), Иван Мацкевич (1991, Стяуа, Румыния)
Левые крайние – Андрей Юринок (1996, БГК им.Мешкова), Александр Титов (1986, Риихимяки, Финляндия)
Правые крайние – Рутенко Денис (1986, БГК им.Мешкова), Вайлупов Никита (1995, СКА-Минск)
Левые полусредние – Шинкель Алексей (1994), Кулеш Владислав (1996, оба – СКА-Минск)
Разыгрывающие – Подшивалов Александр (1996,СКА), Пуховский Борис (1987,Мотор, Украина), Гайдученко Вадим (1995, СКА-Минск)
Линейные – Королек Артем (1996, Сэн-Рафаэль, Франция), Бохан Вячеслав (1996, СКА-Минск), Шумак Вячеслав (1988, БГК им.Мешкова)
Правые полусредние – Шилович Сергей (1986, БГК им.Мешкова), Карвацкий Артур (1996, СКА-Минск), Астрашапкин Олег (Чурго, Венгрия).
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Астрашапкин, Пуховский и еще 15 гандболистов вызваны в состав сборной Беларуси на товарищеский матч против России
Мужская сборная Беларуси начала завершающий этап подготовки к чемпионату мира, который 11 января стартует во Франции.
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