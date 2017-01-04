Белорусский журналист Николай Ходасевич прокомментировал новость о том, что бюджет могилевского «Днепра» до сих пор не утвержден.

«Твердили, что вылет из высшей лиги для клуба из областного центра – перезагрузка. Допустили ошибки по сезону и вылетели. Так бывает. Сделают выводы, вернуться сильными и цельными на года. Негоже ведь большому городу оставаться без большого футбола. Думали. Так вот ничего подобного.

И «Гомель», и «Днепр» Могилев уже вылетали и возвращались. Потому что действительно негоже в первой лиге таким клубам долго болтаться. Но вы заметили, что ошибки прежних лет были учтены и исправлены, что появилась продуманная философия жизнедеятельности клубов на 5-10 лет и больше, что кто-то кроме болельщиков команд сильно пострадал?

И вот январь на дворе. А в Могилеве ждут, пока утвердят бюджет. Тогда и выберут курс на год. На год! Представляете? Это значит ровно то, что за прошлый сезон был недосуг местным и клубным властям основательно подумать и решить, что будет с профессиональной командой завтра. И послезавтра. И послепослезавтра. И непонятно, кому надобно думать в первую очередь. Местным властям или клубным?

Выходит, строить работу клуба, как в магазин сходить. Не знаешь, чего завтра захочется. Может, мяса, а может, клубники?» – написал Ходасевич.

«Пока не знаем, в каком направлении будет двигаться клуб». Что сейчас происходит в «Днепре»