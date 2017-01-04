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Рождественский турнир: россияне второй год не попадают в финал
05.01.2017 15:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Команда России не смогла выйти в финал XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь, сообщает Sputnik.
Россияне матчем против сборной Финляндии открыли программу второго соревновательного дня. Встреча Россия — Финляндия (группа В) состоялась на малой арене "Чижовка-Арены" и завершилась со счетом 4:4 (0:0, 3:0, 1:4, 0:0).
В составе Суоми голами отметились Тони Макиахо (41-я и 52-я минуты), Аки Уускартано (41), Томми Кивиахо (48). У россиян точные броски на счету Сергея Лебедева (21 и 52), Дмитрий Холепа (25), Александр Алеексев (32). Согласно регламенту, обе команды набрали по одному очку.
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Таким образом, по результатам двух туров предварительного этапа квартет А возглавляет команда Финляндии, россияне расположились на последнем месте и утратили все шансы на борьбу за медали Рождественского турнира.
Напомним, трехкратные чемпионы (2007, 2011, 2015)
В прежние годы победителем Рождественского международного турнира восемь раз становилась команда президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014).
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На протяжении 11 лет россияне традиционно сражались с белорусами в финале, однако уже второй год команда не может найти свою игру.
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