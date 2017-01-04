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Рождественский турнир: россияне второй год не попадают в финал

05.01.2017 15:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Команда России не смогла выйти в финал XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь, сообщает Sputnik.

Рождественский турнир: россияне второй год не попадают в финал
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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Россияне матчем против сборной Финляндии открыли программу второго соревновательного дня. Встреча Россия — Финляндия (группа В) состоялась на малой арене "Чижовка-Арены" и завершилась со счетом 4:4 (0:0, 3:0, 1:4, 0:0).

В составе Суоми голами отметились Тони Макиахо (41-я и 52-я минуты), Аки Уускартано (41), Томми Кивиахо (48). У россиян точные броски на счету Сергея Лебедева (21 и 52), Дмитрий Холепа (25), Александр Алеексев (32). Согласно регламенту, обе команды набрали по одному очку.

Ранее россияне потерпели крупное поражение от команды Словакии (0:12), финны взяли верх над немцами (11:3).

Таким образом, по результатам двух туров предварительного этапа квартет А возглавляет команда Финляндии, россияне расположились на последнем месте и утратили все шансы на борьбу за медали Рождественского турнира. 

Напомним, трехкратные чемпионы (2007, 2011, 2015) впервые не смогли выйти в финал соревнований в прошлом году. Тогда команда России в двух играх против дружин Швеции (1:8) и Германии (2:2) набрала лишь одно очко.

В решающем поединке команда президента Беларуси Александра Лукашенко сражалась с финнами и в упорной борьбе одержала победу (2:1).

В прежние годы победителем Рождественского международного турнира восемь раз становилась команда президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014). 

 
Теги: Минск
 
 
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На протяжении 11 лет россияне традиционно сражались с белорусами в финале, однако уже второй год команда не может найти свою игру.

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