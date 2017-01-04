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БК Макслайн принимает ставки на то, кто станет главным тренером сборной Беларуси, главный фаворит – Кучук
05.01.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекерская контора Макслайн первой в Беларуси начала прием ставок на нового главного тренера сборной Беларуси, который возглавит команду после ухода с этого поста Александра Хацкевича.
Букмекер предлагает для ставок фамилии восьми специалистов. Фаворитом считается бывший тренер московского «Локомотива» и «Кубани» Леонид Кучук. На его назначение ставки принимаются с коэффициентом 1,7.
У других белорусских тренеров шансы возглавить сборную значительно ниже: на Анатолия Юревича и Владимира Курнева действует коэффициент 4, на Игоря Криушенко – 5, на Александра Седнева – 7.
Из иностранных специалистов наибольшие шансы возглавить сборную Беларуси у Леонида Слуцкого – 1 к 13. Далее расположились: Джованни Трапаттони (1 к 40) и Жозе Моуринью (1 к 150).
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БК Макслайн принимает ставки на то, кто станет главным тренером сборной Беларуси, главный фаворит – Кучук
Букмекерская контора Макслайн первой в Беларуси начала прием ставок на нового главного тренера сборной Беларуси, который возглавит команду после ухода с этого...
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