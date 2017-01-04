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Булацкий вновь назначен директором «Беларусь 5»
05.01.2017 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Павел Булацкий вновь назначен директором спортивного канала «Беларусь 5». Менеджер уже
По информации Tribuna.com, прежний руководитель Александр Казюкевич переведен на другую должность в рамках медиа-холдинга БГТРК.
Напомним, «Беларусь 5» был образован в конце 2013 года. С этого времени Павел Булацкий
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Павел Булацкий вновь назначен директором спортивного канала «Беларусь 5».
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