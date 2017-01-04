Павел Булацкий вновь назначен директором спортивного канала «Беларусь 5». Менеджер уже значится в разделе руководство на сайте Белтелерадиокомпании.

По информации Tribuna.com, прежний руководитель Александр Казюкевич переведен на другую должность в рамках медиа-холдинга БГТРК.

Напомним, «Беларусь 5» был образован в конце 2013 года. С этого времени Павел Булацкий был директором телеканала. А в августе 2015 Булацкий был освобожден от занимаемой должности.