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Булацкий вновь назначен директором «Беларусь 5»

05.01.2017 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Павел Булацкий вновь назначен директором спортивного канала «Беларусь 5». Менеджер уже значится в разделе руководство на сайте Белтелерадиокомпании. 

По информации Tribuna.com, прежний руководитель Александр Казюкевич переведен на другую должность в рамках медиа-холдинга БГТРК.

Напомним, «Беларусь 5» был образован в конце 2013 года. С этого времени Павел Булацкий был директором телеканала. А в августе 2015 Булацкий был освобожден от занимаемой должности.

 
 
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Павел Булацкий вновь назначен директором спортивного канала «Беларусь 5».

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