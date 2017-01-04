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Доха (АТР). 1/2 финала. Маррей сыграет с Альмагро, Джокович – со Штепанеком
05.01.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертьфинале турнира в Дохе сэр Энди Маррей сыграет с Николасом Альмагро, а Новак Джокович – с Радеком Штепанеком.
Qatar ExxonMobil Open
Доха, Катар
2 – 8 января 2017
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 1 237 190 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
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В четвертьфинале турнира в Дохе сэр Энди Маррей сыграет с Николасом Альмагро, а Новак Джокович – с Радеком Штепанеком.
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