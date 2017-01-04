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Доха (АТР). 1/2 финала. Маррей сыграет с Альмагро, Джокович – со Штепанеком

05.01.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертьфинале турнира в Дохе сэр Энди Маррей сыграет с Николасом Альмагро, а Новак Джокович – с Радеком Штепанеком.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

2 – 8 января 2017

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 1 237 190 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Энди Маррей (Великобритания)  Николас Альмагро (Испания)
Дата проведения
5 января, 17.30
Онлайн матча

 

Томаш Бердых (Чехия)  Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
Дата проведения
5 января, 19.00
Онлайн матча

 

Иво Карлович (Хорватия)  Фернандо Вердаско (Испания)
Дата проведения
5 января, 14.45
Онлайн матча

 

Радек Штепанек (Чехия)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
5 января, 16.00
Онлайн матча

 

 
 
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В четвертьфинале турнира в Дохе сэр Энди Маррей сыграет с Николасом Альмагро, а Новак Джокович – с Радеком Штепанеком.

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