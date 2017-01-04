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Украинский форвард Коломоец может перейти в БАТЭ
05.01.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ интересуется украинским форвардом Юрием Коломойцем.
Отметим, что 26-летний футболист покинул «Ворсклу» и является свободным агентом.
Ранее
В текущем сезоне Коломоец забил 6 голов в 13 матчах, в том числе сделал дубль в ворота киевского «Динамо».
Статистику выступлений нападающего смотрите
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Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ интересуется украинским форвардом Юрием Коломойцем.
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