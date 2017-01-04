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Украинский форвард Коломоец может перейти в БАТЭ

05.01.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ интересуется украинским форвардом Юрием Коломойцем.

Отметим, что 26-летний футболист покинул «Ворсклу» и является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что к форварду проявляют интерес еще несколько клубов из Польши и Казахстана.

В текущем сезоне Коломоец забил 6 голов в 13 матчах, в том числе сделал дубль в ворота киевского «Динамо».

Статистику выступлений нападающего смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 46
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Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ интересуется украинским форвардом Юрием Коломойцем.

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