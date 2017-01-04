Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ интересуется украинским форвардом Юрием Коломойцем.

Отметим, что 26-летний футболист покинул «Ворсклу» и является свободным агентом.

Ранее сообщалось , что к форварду проявляют интерес еще несколько клубов из Польши и Казахстана.

В текущем сезоне Коломоец забил 6 голов в 13 матчах, в том числе сделал дубль в ворота киевского «Динамо».

Статистику выступлений нападающего смотрите здесь .