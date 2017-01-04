Нападающий ЦСКА и сборной Беларуси Джефф Плэтт отметил, что может продолжить выступление за национальную команду.

– Поговорим о сборной. Олимпийская квалификация – одно из главных разочарований в твоей карьере?

– Бесспорно. Наверное, я вообще не должен был там играть. Об этом сказал Льюису еще в первый день сбора – ведь приехал с травмой. Дэйв ответил: мол, давай подождем, посмотрим, как будешь себя чувствовать. В итоге я вышел на лед и сыграл, в общем-то, нормально, но сразу после турнира угодил на пару недель в список травмированных.

– По горячим следам ты высказался в том духе, что не уверен, продолжишь ли карьеру в национальной команде.

– Да. Ведь моей целью было выступление на Олимпиаде. А сейчас пусть развиваются молодые белорусские игроки. У меня возникает ощущение, что занимаю в сборной место кого-то из доморощенных ребят. Поэтому тяжело сказать «да, я продолжу выступать за сборную». Хотя окончательного решения еще не принял.

– Есть вероятность, что останешься?

– Есть. Надо поговорить с Льюисом, другими людьми. После неудачи в квалификации я ни с кем на этот счет не общался. Был так расстроен, что старался вести себя тихо... – сказал Плэтт.