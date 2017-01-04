16 декабря 2016 года состоялось заседание Комитета по этике АБФФ, на котором разбиралось заявление футбольного клуба «Крумкачы» по поводу высказываний директора РЦОП БГУ Владимира Пигулевского.

«В сентябре 2016 года группа воспитанников РЦОП БГУ перешла в футбольный клуб «Крумкачы». Этот переход был официально разрешен Комитетом по статусу и переходам футболистов АБФФ и осуществлен в соответствии с требованиями регламента АБФФ. В «Крумкачах» занимаются 115 юношей шести различных возрастов. Клуб обеспечивает их спортивным инвентарем, полями, залами, автобусами для выездных матчей и др.

Тем не менее, Владимир Пигулевский обвинил «Крумкачы» в воровстве, а также отсутствии детско-юношеской футбольной школы в структуре клуба. Эти высказывания являются недостоверными и порочащими деловую репутацию, что и указывалось в заявлении клуба и подтверждалось соответствующими документами.

Рассмотрев все приложенные документы, Комитет по этике АБФФ принял решение вынести предупреждение Владимиру Пигулевскому за «некорректное высказывание в адрес футбольного клуба «Крумкачы», – говорится в сообщении пресс-службы «воронов».