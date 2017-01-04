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Баккал намерен пригласить Александра Глеба в «Сивасспор»
05.01.2017 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Сивасспора» Месут Баккал планирует уговорить белорусского полузащитника Александра Глеба перейти в его команду.
Как сообщает Fanatik, Глеб отказался переходить в «Сивасспор». Однако Баккал не оставляет попыток пригласить белорусского хавбека.
Глеб знаком Баккалу по совместной работе в «Коньяспоре» и «Генчлербирлиги».
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Главный тренер «Сивасспора» Месут Баккал планирует уговорить белорусского полузащитника Александра Глеба перейти в его команду.
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