МИНСК, 5 янв — Sputnik. Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард стал победителем в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который прошел в четверг в немецком Оберхофе.

Победитель преодолел дистанцию в десять километров за 27 минут и 26,8 секунды, совершив только один промах. Прибывший вторым чешский биатлонист Михал Шлезингер проиграл Эберхарду около 11 секунд (один промах), третьим финишировал итальянец Доминик Виндиш, также промахнувшийся один раз.

Лидер общего зачета, французский спортсмен Мартен Фуркад, неожиданно показал худший результат в сезоне — он допустил три промаха и в итоге финишировал восьмым, проиграв победителю 51,3 секунды.

Лучший из четверки белорусов, стартовавших в спринте, Роман Елетнов, занял с тремя промахами 50-е место. Сергей Бочарников (пять промахов) — 54-й, Максим Воробей финишировал 85-м (четыре промаха), Владимир Чепелин — 87-й (пять промахов).

Всего в спринте приняли участие 102 биатлониста.

Женский спринт стартует в Оберхофе в пятницу.