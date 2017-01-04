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Белорусский штангист Ладорный попался на употреблении сразу четырех видов допинга

05.01.2017 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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20-летний белорусский штангист Станислав Ладорный дисквалифицирован на 4 года за употребление запрещенных препаратов.

Допинг-пробы выявили у Ладорного сразу 4 вида стимуляторов: экзогенные ААС (метандиенон (S1.1A), анастрозол (S.4.), мельдоний (S.4.), эндогенные ААС (S1.1B), сообщается на официальном сайте НАДА.

 

 

 
 
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20-летний белорусский штангист Станислав Ладорный дисквалифицирован на 4 года за употребление запрещенных препаратов.

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