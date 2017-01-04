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Вячеслав Глеб: «Из-за прямоты и вспыльчивости характера карьеру и похерил»
05.01.2017 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Крумкачоў» Вячеслав Глеб в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу жестко высказался по поводу собственной вспыльчивости.
– За тобой закрепился образ довольно бесшабашного парня. Так и есть?
– Это про то, что не стесняюсь говорить людям правду в глаза?
– Нет, но давай и про это. Часто страдал от прямоты и вспыльчивости характера?
– Да. Из-за этого и карьеру похерил. Даже по отношению к родным и друзьям порой бываю вспыльчив: к сожалению, иногда могу сделать больно близкому человеку. Но, поверьте, всегда признаю ошибки = извиняюсь и исправляю то, что натворил.
– «Похерил карьеру» – звучит жестко.
– Ну, а как еще? В юном возрасте переехал в Германию – вы знаете, рядом с кем и как тогда играл. Но из-за своего характера не добился того, чего достиг брат, – сказал Глеб.
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Нападающий «Крумкачоў» Вячеслав Глеб в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу жестко высказался по поводу собственной вспыльчивости.
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