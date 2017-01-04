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Кубок мира. Спринт. Домрачева стартует 50-й в спринте, Скардино пропустит гонку
05.01.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен старт-лист женского спринта в рамках 4-го этапа Кубка мира в Оберхофе.
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева уйдет на старт под 50-м номером.
Отметим, что белоруска возвращается после полуторагодичного перерыва.
Первой же из белорусок на дистанцию отправится Дарья Юркевич: она получила 11-й стартовый номер.
Ирина Кривко стартует 44-й, а Надежда Писарева – 84-й. Отметим, что тренерский штаб сборной Беларуси не смог заполнить полную квоту на гонку, отправив на старт только четырех спортсменок.
Женский спринт пройдет 6 декабря. Начало – в 16.15 по белорусскому времени.
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Стал известен старт-лист женского спринта в рамках 4-го этапа Кубка мира в Оберхофе.
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