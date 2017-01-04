﻿﻿ Олег Дулуб: «Судьи из «дела Жукова» всеми возможными средствами тормозили и разворачивали «Крумкачоў». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Олег Дулуб: «Судьи из «дела Жукова» всеми возможными средствами тормозили и разворачивали «Крумкачоў»

05.01.2017 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-наставник «Крумкачоў», а ныне главный тренер «Карпат» Олег Дулуб в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову рассказал об одной из причин неудач «воронов» во втором круге чемпионата Беларуси-2016.

– Если вести учет с августа, то на две ваши команды – «Крумкачы» и «Карпаты» – приходится лишь одна победа. Как тренеру вообще пережить такую серию?

– Это тяжело. Но любое поражение – двигатель прогресса. Потому что заставляет думать. Особенно когда все шло хорошо, да вдруг закончилось. Приходится менять направления действий, подходы.

– На финише сотрудничества с «Крумкачамi» вы уходили от разговоров о причинах зачастивших тогда неудач...

– Теперь вот вернулся в страну, почитал прессу. Все легло по полочкам. Посмотрите на список фигурантов «дела Жукова». Те же судьи фигурировали и в протоколах семи матчей, где нас всеми возможными средствами тормозили и разворачивали. Может, в чем-то и ошибаюсь. Однако там ведь были хорошие игры и против «Динамо» с «Шахтером», только уже белорусских. Если бы в начале сезона мне сказали, что мы так качественно против них сыграем, но все же уступим, возможно, и не расстроился бы... – сказал Дулуб.

 

 

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-наставник «Крумкачоў», а ныне главный тренер «Карпат» Олег Дулуб в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову рассказал об одной из причин неудач...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Спринт. Домрачева стартует 50-й в спринте, Скардино пропустит гонку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика