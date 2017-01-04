Экс-наставник «Крумкачоў», а ныне главный тренер «Карпат» Олег Дулуб в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову рассказал об одной из причин неудач «воронов» во втором круге чемпионата Беларуси-2016.

– Если вести учет с августа, то на две ваши команды – «Крумкачы» и «Карпаты» – приходится лишь одна победа. Как тренеру вообще пережить такую серию?

– Это тяжело. Но любое поражение – двигатель прогресса. Потому что заставляет думать. Особенно когда все шло хорошо, да вдруг закончилось. Приходится менять направления действий, подходы.

– На финише сотрудничества с «Крумкачамi» вы уходили от разговоров о причинах зачастивших тогда неудач...

– Теперь вот вернулся в страну, почитал прессу. Все легло по полочкам. Посмотрите на список фигурантов «дела Жукова». Те же судьи фигурировали и в протоколах семи матчей, где нас всеми возможными средствами тормозили и разворачивали. Может, в чем-то и ошибаюсь. Однако там ведь были хорошие игры и против «Динамо» с «Шахтером», только уже белорусских. Если бы в начале сезона мне сказали, что мы так качественно против них сыграем, но все же уступим, возможно, и не расстроился бы... – сказал Дулуб.