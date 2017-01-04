﻿ OHL. Сушко забросил 10-ю шайбу в сезоне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

OHL. Сушко забросил 10-ю шайбу в сезоне

05.01.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд Аттак» победил «Су-Сент-Мари Грейхаундз» (6:1).

В составе победителей белорусский форвард Максим Сушко отличился заброшенной шайбой в первом периоде.

Таким образом, на счету нападающего стало 17 (10+7) очков в 24 матчах сезона при показателе полезности «+7».

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд Аттак» победил «Су-Сент-Мари Грейхаундз» (6:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Спринт. Домрачева стартует 50-й в спринте, Скардино пропустит гонку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика