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OHL. Сушко забросил 10-ю шайбу в сезоне
05.01.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд Аттак» победил «Су-Сент-Мари Грейхаундз» (6:1).
В составе победителей белорусский форвард
Таким образом, на счету нападающего стало 17 (10+7) очков в 24 матчах сезона при показателе полезности «+7».
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В матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд Аттак» победил «Су-Сент-Мари Грейхаундз» (6:1).
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