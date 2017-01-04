|
Прервалась 6-матчевая победная серия минского «Динамо»
05.01.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Северстали» (1:2 Б).
Таким образом, прервалась 6-матчевая победная серия «зубров».
В таблице Западной конференции «Динамо» располагается с 77 очками располагается на пятой позиции.
Следующий матч минчане проведут дома против ЦСКА. Игра пройдет 7 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Северстали» (1:2 Б).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии