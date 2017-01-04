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Прервалась 6-матчевая победная серия минского «Динамо»

05.01.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Северстали» (1:2 Б).

Таким образом, прервалась 6-матчевая победная серия «зубров».

В таблице Западной конференции «Динамо» располагается с 77 очками располагается на пятой позиции.

Следующий матч минчане проведут дома против ЦСКА. Игра пройдет 7 января.

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Северстали» (1:2 Б).

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