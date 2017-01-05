Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Северстали» (1:2 Б).

– В первую очередь поздравляю Александра и его команду с победой. Соглашусь, что «Северсталь» сегодня сражалась за свои очки. Несмотря на то, что большую часть матча мы переигрывали соперника, в ключевых эпизодах гости оказались сильнее.

Конечно, после такого тяжелого эмоционального матча со СКА хотели быть уверенными, что выйдем сегодня и будем так же заряжены, как во вторник. Ведь сегодняшние три очка ничем не отличались от трех баллов в игре со СКА и ничем не будут отличаться от трех очков против ЦСКА.

Думаю, сегодня в первом и втором периоде мы недорабатывали в некоторых моментах. Нам не удавалась борьба в углах площадки, не удавалось быстро доставлять шайбу куда хотелось. Но, считаю, что в третьем периоде мы со всем этим справлялись, но смогли только сравнять счет.

Хочу еще сказать, что хочу видеть свою команду спокойной. Потому что команды, которые умеют выигрывать, обладают именно этим качеством. Они всегда спокойны, сконцентрированы и могут делать свою работу каждый вечер. И за счет этого они зарабатывают свои победы и набирают очки.

– По ходу матча вы изменили тройки нападения и результатам стала заброшенная новой связкой шайба. Остались ли вы достаточно довольны сочетанием троек с новичками «Динамо», чтобы использовать их в дальнейшем?

– Мы достаточно много уже говорили: если игра не складывается так, как мы хотели, то надо что-то менять в ней. Те ребята, которые играли в этих тройках провели достаточно хороший третий период, но сейчас я не могу сказать, будем ли мы выступать таким сочетанием в следующем матче. Но я определенно отлажу в своей памяти, что если нам нужна искра в игре, то я могу поставить этих ребят, и мы искру получим.

– Велика ли вероятность, что Костицын сыграет с ЦСКА?

– Не думаю. Он делает прогресс, каждый день он продвигается на пути к возвращению на лед. Но прямо сейчас не думаю, что он сыграет.

– Ожидается возвращение Готовца. Как планируете использовать его в следующем матче? Будете заявлять седьмым или менять пары?

– В первую очередь посмотрим, как защитники сыграли сегодня, и уже от этого будем отталкиваться. У меня пока нет ответа на этот вопрос. Но возвращение Готовца – хорошая новость, которая дает возможность менять пары.

– Ваши команды впервые играли овертайм 3 на 3. Как вам нововведение?

– В первую очередь это интересно для болельщиков: мастеровитые игроки получают больше времени и пространства, чтобы показать свое мастерство. У обеих команд были хорошие моменты, чтобы отличиться. Как тренеру мне тоже достаточно интересно, потому что я могу трех новых поставить в одну линию и посмотреть, что они могут сделать вместе.

– Вопрос не по игре. Как вам первый белорусский мороз?

– Да, сегодня было холодно. Мне нравится снег. Он делает город красивее. Я привык к этому, потому что я родом из Канады все-таки :) – сообщил Вудкрофт.