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Лукашенко забросил четыре шайбы в победной игре против Балкан
05.01.2017 21:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Команда Беларуси обыграла соперников, сборную Балкан, в хоккейном матче в рамках XIII Рождественского турнира на призы президента Беларуси, передает Sputnik.
© Sputnik Владимир Федоренко
Белорусская дружина на большой арене "Чижовка-Арены" выиграла со счетом 14:7 (5:2, 2:2, 7:3). Победа белорусов стала второй в предварительном раунде.
В составе хозяев результативными бросками отметились президент Беларуси Александр Лукашенко (8, 23, 28 и 41 минуты), Сергей Шитковский (1 и 49), Николай Владыкин (2), Сергей Заделенов (15 и 19), Вадим Бекбулатов (42), Денис Курдеко (54), Алексей Крутиков (54), Максим Шиманский (57) и Алексей Титовец (59). У команды Балкан забили Мартин Миланов (2, 44), Юре Внук (12 и 30), Драгош Йордаче (27), Деян Контреч (50), Кресимир Свигир (55).
Напомним, на старте турнира
На малой арене в рамках второго тура в квартете В встретились:
В пятницу, 6 января, на главной площадке "Чижовка-Арены" состоятся два заключительных поединка: ОАЭ — Балканы (начало в 14:00), Беларусь — Швейцария (19:00). На малой арене состоятся матчи Финляндия — Словакия (19:00), Германия — Россия (15:00).
После завершения предварительного этапа победители групп 7 января встретятся в решающем поединке, команды, занявшие вторые места в группах, разыграют бронзу.
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Дебют команды Балкан на турнире выдался не совсем удачным - в двух матчах хоккеисты не смогли набрать ни одного очка.
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