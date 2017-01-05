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"Северсталь" прервала победную серию минского "Динамо" в КХЛ

05.01.2017 22:04 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 5 января. После шести побед подряд хоккеисты минского "Динамо" 5 января на своей площадке проиграли по буллитам одному из аутсайдеров Западной конференции КХЛ череповецкой "Северстали" — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, буллиты — 0:1).

Шайбы забросили:

у хозяев — Андрей Степанов (51.16, ассистенты — Аарон Палушай, Дмитрий Коробов);

у гостей — Александр Авцин (22.41, Клэй Уилсон, Алексей Угаров).

Буллиты: 0:0 — Фредрик Петтерссон (вратарь парировал), 0:1 — Максим Трунёв, 0:1 — Андрей Степанов (шайба не засчитана — повторный бросок), 0:1 — Даниил Вовченко (вратарь парировал), 0:1 — Александр Матерухин (вратарь парировал).

Штрафное время: 8 — 6 (Граньяни, 18.32, Граборенко, 20.00, Коробов, 42.43, Стась, 58.30 — Стасенко, 8.41, 27.01, Монс, 58.30).

После 44 матчей "Динамо" с 77 очками занимает 5-е место среди 14 команд Западной конференции (21 победа в основное время, 2 — в овертайме, 3 — по буллитам, 14 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 123-112).

Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 38 (13+25), Матерухин — 30 (21+9), Клинкхаммер — 30 (16+14), Граньяни — 24 (1+23), Степанов — 23 (13+10), С.Костицын — 21 (4+17), Ковыршин, Павлович — по 15 (7+8), Лисовец — 15 (4+11), Комаров — 10 (6+4), Кулаков — 10 (4+6), Бэйлен — 9 (4+5), Лингле — 8 (0+8), Гаврус — 7 (5+2), Шинкевич — 7 (3+4), Стась — 7 (2+5), Дрозд — 5 (1+4), Амброжейчик — 4 (3+1), Китаров, Устиненко — по 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Коробов, Палушай — по 3 (1+2), Готовец — 3 (0+3), Петтерссон — 2 (2+0), Граборенко, Скривенс — по 2 (0+2), Волков, Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).

Заключительный матч домашней серии "Динамо" проведет 7 января с московским ЦСКА.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 января. После шести побед подряд хоккеисты минского "Динамо" 5 января на своей площадке проиграли по буллитам одному из аутсайдеров Западной конференции...

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