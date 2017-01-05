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В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе лучший из белорусских биатлонистов занял 50-е место
05.01.2017 17:38 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 5 января. Белорусские биатлонисты не набрали зачетных очков в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Роман Елётнов занял 50-е место, преодолев дистанцию 10 км за 29 минут 45,6 секунды (3 промаха — 1+2), Сергей Бочарников — 54-е (29.52,0; 1+2), Максим Воробей — 85-е (31.00,4; 2+2), Владимир Чепелин — 87-е (31.08,2; 4+1) среди 103 участников.
В тройке лучших — Юлиан Эберхард из Австрии (27.26,8; 1+0), чех Михал Шлезингр (+10,8; 0+1) и итальянец Маркус Виндиш (+40,3; 0+1). Супруг Дарьи Домрачевой норвежец Оле-Эйнар Бьорндален занял 32-е место (+1.48,0; 2+1).
6 января в Оберхофе пройдет женский спринт. Ожидается, что эта гонка станет первой для Домрачевой после рождения ребенка.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе лучший из белорусских биатлонистов занял 50-е место
Минск, 5 января. Белорусские биатлонисты не набрали зачетных очков в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Роман Елётнов занял...
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