﻿﻿ В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе лучший из белорусских биатлонистов занял 50-е место. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе лучший из белорусских биатлонистов занял 50-е место

05.01.2017 17:38 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 5 января. Белорусские биатлонисты не набрали зачетных очков в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Роман Елётнов занял 50-е место, преодолев дистанцию 10 км за 29 минут 45,6 секунды (3 промаха — 1+2), Сергей Бочарников — 54-е (29.52,0; 1+2), Максим Воробей — 85-е (31.00,4; 2+2), Владимир Чепелин — 87-е (31.08,2; 4+1) среди 103 участников.

В тройке лучших — Юлиан Эберхард из Австрии (27.26,8; 1+0), чех Михал Шлезингр (+10,8; 0+1) и итальянец Маркус Виндиш (+40,3; 0+1). Супруг Дарьи Домрачевой норвежец Оле-Эйнар Бьорндален занял 32-е место (+1.48,0; 2+1).

6 января в Оберхофе пройдет женский спринт. Ожидается, что эта гонка станет первой для Домрачевой после рождения ребенка.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 5 января. Белорусские биатлонисты не набрали зачетных очков в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Роман Елётнов занял...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
МЧМ-2017. Финал. Канада сыграет с США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика