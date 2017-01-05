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Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетик» победил «Барселону»
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Кубок Испании
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
-
4 января, 21.00, «Санто Доминго»
Алькоркон –
Хименес, Бельвис, Вега, Нелсон, Эльхесабаль, Агуса, Иви, Тропи (Торибио, 67), Рей, Перес (Саму, 77), Родригес (Плано, 67).
Кордоба –
Кешек, Гильермо Доносо (Серда, 62), Каро, де лос Рейес, Кабальеро (Монтерде, 79), Регаль, Альфаро, Лусо, Рамос, Пьоваккари (Риос, 75), Галан.
- Предупреждения:
-
Иви
(24), де лос Рейес
(37).
- Дата проведения
-
4 января, 21.00, «Аноэта»
- Голы:
-
1:0 –
17 Виллиан Жозе,
2:0 –
33 Вела,
3:0 –
72 Ойарсабаль,
3:1 –
77 Тригерос.
Реал Сосьедад –
Рульи, Сальдуа, Гонсалес, Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 82), Ойарсабаль, Прието, Вела (Каналес, 62), Виллиан Жозе (Хуанми, 76).
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Мусаккьо, Родри Эрнандес, Дос Сантос (Кастильехо, 76), Сориано, Тригерос, Сансоне, Пато (Борре, 82).
- Предупреждения:
-
Виллиан Жозе
(65), Хосе Анхель
(87), Мартинес
(90), Кастильехо
(90), Сориано
(90).
- Дата проведения
-
4 января, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
-
1:0 –
11 Хамес,
2:0 –
29 Варан,
3:0 –
44, пенальти Хамес.
Реал Мадрид –
Касилья, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Кроос, Каземиро, Хамес (Данило, 79), Модрич, Асенсио (Иско, 67), Мората (Диас, 83).
Севилья –
Рико, Меркадо, Эскудеро, Мариано, Рами, Корреа (Бен-Йеддер, 82), Витоло, Гансо (Сарабия, 46), Иборра (Краневиттер, 59), Насри, Нзонзи.
- Предупреждения:
-
Иборра
(24), Гансо
(26), Марсело
(42), Карвахаль
(42), Меркадо
(43), Витоло
(83).
- Дата проведения
-
5 января, 23.15, «Сан Мамес»
- Голы:
-
1:0 –
25 Адурис,
2:0 –
28 Иньяки Уильямс,
2:1 –
52 Месси.
Атлетик –
Ирайсос, Лапорт, Эчейта, Баленсиага, Саборит (Муниаин, 68), Рауль Гарсия, Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Элустондо, 84), Итурраспе, Боведа, Адурис (Эрасо, 78).
Барселона –
тер Стеген, Умтити (Пако Алькасер, 88), Пике, Альба, Серджи Роберто, Ракитич (Андре Гомеш, 71), Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.
- Предупреждения:
-
Адурис
(40), Умтити
(40), Иньеста
(45), Альба
(45), Бускетс
(45), Итурраспе
(53), Рауль Гарсия
(55).
- Удаления:
-
Рауль Гарсия
(74), Итурраспе
(80).
- Дата проведения
-
3 января, 21.00, «Эль-Садар»
- Голы:
-
0:1 –
28 Нано,
0:2 –
75 Бебе,
0:3 –
90 Гонсалес.
Осасуна –
Марио, Боннин, Фуэнтес (Lorea, 79), Буньюэль, Иван Маркес, Иманоль Гарсия (Чаушич, 46), Санхурхо, Тьенса, Торрес (Беренгер, 46), Леон, Риера.
Эйбар –
Йоэль, Гальвес, дос Сантос, Арбилья, Луна (Капа, 80), Ривера, Гонсалес, Эскаланте (Рико, 68), Пенья, Нано (Кике, 73), Бебе.
- Предупреждения:
-
Арбилья
(41), Фуэнтес
(45), Ривера
(60), Риера
(86).
- Дата проведения
-
3 января, 21.00, «Месталья»
- Голы:
-
0:1 –
3, пенальти Аспас,
0:2 –
14, автогол Хави Хименес,
0:3 –
19 Васс,
1:3 –
58, пенальти Парехо,
1:4 –
75 Гвидетти.
Валенсия –
Доменек, Жоау Канселу, Хави Хименес, Сикейра, Парехо, Суарес, Перес (Солер, 46), Медран (Баккали, 61), Родриго (Рафа Мир, 79), Санти Мина, Мунир.
Сельта –
Альварес, Кабраль, Ронкалья, Кастро, Мальо, Эрнандес (Диоп, 78), Диас, Васс (Систо, 84), Радоя, Бонгонда, Аспас (Гвидетти, 72).
- Предупреждения:
-
Медран
(23), Перес
(25), Мунир
(57), Альварес
(57), Сикейра
(68).
- Дата проведения
-
3 января, 23.15, «Риасор»
- Голы:
-
0:1 –
3 Сантос,
0:2 –
45, пенальти Мендес,
1:2 –
73 Гама,
2:2 –
90 Хоселу.
Депортиво –
Мартинес, Луизинью, Альбентоса, Аррибас, Хуанфран, Чолак (Оскар Пинчи, 61), Гама, Борхес (Гильерме, 61), Москера, Морено (Борха Валье, 72), Хоселу.
Алавес –
Ортола, Тео, Феддаль, Лагуардиа, Фемения, Камараса (Гарсия Карнеро, 72), Мендес, Маркос Льоренте, Крстичич (Торрес, 88), Катаи (Ибаи Гомес, 76), Сантос.
- Предупреждения:
-
Мендес
(54), Крстичич
(64), Луизинью
(71), Гама
(87), Хоселу
(90).
- Дата проведения
-
3 января, 23.15, «де Гран Канария»
- Голы:
-
0:1 –
23 Коке,
0:2 –
51 Гризманн.
Лас-Пальмас –
Лисоаин, Гарсия Сантана, Кастельяно, Симон, Артилес, Виера (Боатенг, 73), Сантана, Падрон (Гарсия, 78), Гомес, Эль-Жар, Меса (Кастельяно, 68).
Атлетико –
Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран (Корреа, 63), Сауль, Габи (Гайтан, 75), Гризманн, Коке, Врсалько, Гамейро (Хименес, 64).
- Предупреждения:
-
Коке
(30), Габи
(47), Врсалько
(71), Гарсия Сантана
(81), Боатенг
(81).
Примечание: время начала матча – белорусское.
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Кубок Испании 1/8 финала Первые матчи Примечание: время начала матча – белорусское.
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