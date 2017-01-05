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Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетик» победил «Барселону»

06.01.2017 00:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Испании

1/8 финала

Первые матчи

Алькоркон – Кордоба 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
4 января, 21.00, «Санто Доминго»
превью матча онлайн статистика
АлькорконХименес, Бельвис, Вега, Нелсон, Эльхесабаль, Агуса, Иви, Тропи (Торибио, 67), Рей, Перес (Саму, 77), Родригес (Плано, 67).
КордобаКешек, Гильермо Доносо (Серда, 62), Каро, де лос Рейес, Кабальеро (Монтерде, 79), Регаль, Альфаро, Лусо, Рамос, Пьоваккари (Риос, 75), Галан.
Предупреждения:
Иви (24), де лос Рейес (37).

 

Реал Сосьедад – Вильярреал 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
4 января, 21.00, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Виллиан Жозе, 2:0 – 33 Вела, 3:0 – 72 Ойарсабаль, 3:1 – 77 Тригерос.
Реал СосьедадРульи, Сальдуа, Гонсалес, Мартинес, Берчиче, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 82), Ойарсабаль, Прието, Вела (Каналес, 62), Виллиан Жозе (Хуанми, 76).
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Мусаккьо, Родри Эрнандес, Дос Сантос (Кастильехо, 76), Сориано, Тригерос, Сансоне, Пато (Борре, 82).
Предупреждения:
Виллиан Жозе (65), Хосе Анхель (87), Мартинес (90), Кастильехо (90), Сориано (90).

 

Реал Мадрид – Севилья 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
4 января, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Хамес, 2:0 – 29 Варан, 3:0 – 44, пенальти Хамес.
Реал МадридКасилья, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Кроос, Каземиро, Хамес (Данило, 79), Модрич, Асенсио (Иско, 67), Мората (Диас, 83).
СевильяРико, Меркадо, Эскудеро, Мариано, Рами, Корреа (Бен-Йеддер, 82), Витоло, Гансо (Сарабия, 46), Иборра (Краневиттер, 59), Насри, Нзонзи.
Предупреждения:
Иборра (24), Гансо (26), Марсело (42), Карвахаль (42), Меркадо (43), Витоло (83).

 

Атлетик – Барселона 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
5 января, 23.15, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Адурис, 2:0 – 28 Иньяки Уильямс, 2:1 – 52 Месси.
АтлетикИрайсос, Лапорт, Эчейта, Баленсиага, Саборит (Муниаин, 68), Рауль Гарсия, Сан Хосе, Иньяки Уильямс (Элустондо, 84), Итурраспе, Боведа, Адурис (Эрасо, 78).
Барселонатер Стеген, Умтити (Пако Алькасер, 88), Пике, Альба, Серджи Роберто, Ракитич (Андре Гомеш, 71), Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.
Предупреждения:
Адурис (40), Умтити (40), Иньеста (45), Альба (45), Бускетс (45), Итурраспе (53), Рауль Гарсия (55).
Удаления:
Рауль Гарсия (74), Итурраспе (80).

 

Осасуна – Эйбар 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
3 января, 21.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 28 Нано, 0:2 – 75 Бебе, 0:3 – 90 Гонсалес.
ОсасунаМарио, Боннин, Фуэнтес (Lorea, 79), Буньюэль, Иван Маркес, Иманоль Гарсия (Чаушич, 46), Санхурхо, Тьенса, Торрес (Беренгер, 46), Леон, Риера.
ЭйбарЙоэль, Гальвес, дос Сантос, Арбилья, Луна (Капа, 80), Ривера, Гонсалес, Эскаланте (Рико, 68), Пенья, Нано (Кике, 73), Бебе.
Предупреждения:
Арбилья (41), Фуэнтес (45), Ривера (60), Риера (86).

 

Валенсия – Сельта 1:4 (0:3, 1:1)
Дата проведения
3 января, 21.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 3, пенальти Аспас, 0:2 – 14, автогол Хави Хименес, 0:3 – 19 Васс, 1:3 – 58, пенальти Парехо, 1:4 – 75 Гвидетти.
ВаленсияДоменек, Жоау Канселу, Хави Хименес, Сикейра, Парехо, Суарес, Перес (Солер, 46), Медран (Баккали, 61), Родриго (Рафа Мир, 79), Санти Мина, Мунир.
СельтаАльварес, Кабраль, Ронкалья, Кастро, Мальо, Эрнандес (Диоп, 78), Диас, Васс (Систо, 84), Радоя, Бонгонда, Аспас (Гвидетти, 72).
Предупреждения:
Медран (23), Перес (25), Мунир (57), Альварес (57), Сикейра (68).

 

Депортиво – Алавес 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
3 января, 23.15, «Риасор»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 3 Сантос, 0:2 – 45, пенальти Мендес, 1:2 – 73 Гама, 2:2 – 90 Хоселу.
ДепортивоМартинес, Луизинью, Альбентоса, Аррибас, Хуанфран, Чолак (Оскар Пинчи, 61), Гама, Борхес (Гильерме, 61), Москера, Морено (Борха Валье, 72), Хоселу.
АлавесОртола, Тео, Феддаль, Лагуардиа, Фемения, Камараса (Гарсия Карнеро, 72), Мендес, Маркос Льоренте, Крстичич (Торрес, 88), Катаи (Ибаи Гомес, 76), Сантос.
Предупреждения:
Мендес (54), Крстичич (64), Луизинью (71), Гама (87), Хоселу (90).

 

Лас-Пальмас – Атлетико 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
3 января, 23.15, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Коке, 0:2 – 51 Гризманн.
Лас-ПальмасЛисоаин, Гарсия Сантана, Кастельяно, Симон, Артилес, Виера (Боатенг, 73), Сантана, Падрон (Гарсия, 78), Гомес, Эль-Жар, Меса (Кастельяно, 68).
АтлетикоМойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Хуанфран (Корреа, 63), Сауль, Габи (Гайтан, 75), Гризманн, Коке, Врсалько, Гамейро (Хименес, 64).
Предупреждения:
Коке (30), Габи (47), Врсалько (71), Гарсия Сантана (81), Боатенг (81).

 

Примечание: время начала матча – белорусское.

 

 
 
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Кубок Испании 1/8 финала Первые матчи Примечание: время начала матча – белорусское.

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