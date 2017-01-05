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Лукашенко возглавил топ бомбардиров Рождественского турнира

06.01.2017 09:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко возглавил список лучших бомбардиров XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея по итогам двух игровых дней, сообщается на сайте Президентского спортивного клуба.

Накануне вечером команда Беларуси в рамках второго раунда предварительного этапа встретилась со сборной Швейцарии. Игра состоялась на большой арене "Чижовка-Арены", счет на табло после финальной сирены 14:7. Глава государства забил четыре шайбы.

По итогам двух соревновательных дней Лукашенко занимает первое место в списке лучших бомбардиров Рождественского турнира — в активе белорусского лидера восемь очков по системе "гол+пас" (5+3). Следом идет представитель Финляндии Тони Макиаха (5+1), далее словак Мирослав Лезо (4+2). В топе также еще один хоккеист белорусской дружины Андрей Асташкевич (3+3). Кроме этого среди лучших — игрок команды ОАЭ Артур Заинтудинов (3+3), белорус Денис Курдеко (2+4) и финн Матиас Лоппи (1+5).

К слову, в прошлогоднем турнире Лукашенко по итогам четырех матчей набрал десять очков (2+8).

В пятницу, 6 января, на главной площадке "Чижовка-Арены" состоятся два заключительных поединка: ОАЭ — Балканы (начало в 14:00), Беларусь — Швейцария (19:00). Кроме этого, в поединке Финляндия — Германия (19:00) определится второй финалист в группе В. В 15:00 команда Германии сыграет с россиянами.

После завершения предварительного этапа победители групп 7 января встретятся в решающем поединке, команды, занявшие вторые места в группах, разыграют бронзу. Вход на все игры свободный.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент страны превзошел свой прошлогодний результат по забитым шайбам: в 2016 – две, в 2017 – пять.

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