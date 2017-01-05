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«Прессбол»: Савицкий может продолжить карьеру в России
06.01.2017 09:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает газета «Прессбол», есть вероятность, что атакующий хавбек «Немана» Павел Савицкий может продолжить карьеру в России.
Ранее сообщалось о том, что польские «Пяст» и «Висла» из Плоцка хотят пригласить футболиста. Однако позже стало известно, что «Неман» не получал запросов от этих клубов по поводу перехода Савицкого.
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Как сообщает газета «Прессбол», есть вероятность, что атакующий хавбек «Немана» Павел Савицкий может продолжить карьеру в России.
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