Как сообщает газета «Прессбол», есть вероятность, что атакующий хавбек «Немана» Павел Савицкий может продолжить карьеру в России.

Ранее сообщалось о том, что польские «Пяст» и «Висла» из Плоцка хотят пригласить футболиста. Однако позже стало известно, что «Неман» не получал запросов от этих клубов по поводу перехода Савицкого.

БАТЭ также хотел видеть в своих рядах полузащитника «Немана», однако позже отказался от Савицкого.