﻿﻿ НБА. Регулярный чемпионат. 49 очков Уэстбрука не помогли «Оклахома-Сити» в матче с «Хьюстоном», «Новый Орлеан» уступил «Атланте» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. 49 очков Уэстбрука не помогли «Оклахома-Сити» в матче с «Хьюстоном», «Новый Орлеан» уступил «Атланте» и другие результаты

06.01.2017 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» Джеймса Хардена сойдется с «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука. Не оставляющий надежды побороться плей-офф «Новый Орлеан» дома сыграет с пятой командой Востока «Атлантой».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Бруклин 121:109 (34:27, 25:25, 38:32, 24:25)
Дата проведения
6 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Джордж (26), Тернер (25 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Тиг (21 + 7 подборов + 15 передач), Янг (10), Робинсон (8)  старт; Брукс (9), Майлз (8), Серафин (8), Джефферсон (4), Эллис (2), Янг (0), Аллен (0).
Бруклин
Букер (16), Лопес (12), Харрис (10), Уайтхэд (7), Богданович (3)  старт; Хэмилтон (16 + 8 подборов), Динуидди (13), Килпатрик (13 + 8 подборов), Скола (7), ЛеВерт (6), Беннетт (5), Фой (1).

Торонто – Юта 101:93 (18:27, 30:25, 23:21, 30:20)
Дата проведения
6 января, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Лаури (33), ДеРозан (23 + 7 подборов), Валанчюнас (18 + 13 подборов), Кэрролл (8), Ногейра (4)  старт; Росс (12), Джозеф (3), Пауэлл (0), Сиакам (0), Пелтль (0).
Юта
Мак (17), Хэйворд (16), Гобер (15 + 16 подборов), Фэйворс (9 + 8 подборов), Худ (7)  старт; Лайлс (9), Джонсон (8), Инглс (6), Беркс (4), Экзам (2), Диао (0).

Детройт – Шарлотт 115:114 (37:26, 21:22, 27:22, 30:44)
Дата проведения
6 января, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Джексон (22 + 11 передач), М-с Моррис (20 + 10 подборов), Драммонд (16 + 9 подборов), Луэр (8), Колдуэлл-Поуп (7)  старт; Харрис (25), Марьянович (15 + 19 подборов), Смит (2), Хиллиард (0), Джонсон (0).
Шарлотт
Уокер (32 + 7 подборов), Марв. Уильямс (19 + 7 подборов), Батюм (9), Кидд-Гилкрист (8 + 13 подборов), Хибберт (8)  старт; Хоуз (18), Камински (7), Сешнс (6), Белинелли (5), Лэмб (2).

Новый Орлеан – Атланта 94:99 (28:23, 19:19, 25:33, 22:24)
Дата проведения
6 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Дэвис (20 + 19 подборов), Холидэй (18), Хилд (15 + 7 подборов), Каннингем (5), Хилл (3)  старт; Джонс (12 + 11 подборов), Мур (8), Эванс (7), Гэллоуэй (6).
Атланта
Шредер (23 + 7 подборов), Миллсэп (17 + 10 подборов), Ховард (12 + 11 подборов), Сефолоша (7), Бэйзмор (2)  старт; Хардуэй (14), Мускала (9), Дилэйни (7 + 8 передач), Бембри (6), Хамфрис (2).

Хьюстон – Оклахома-Сити 118:116 (33:38, 34:18, 30:27, 21:33)
Дата проведения
6 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (26 + 8 подборов + 12 передач + 6 потерь), Нене (18), Андерсон (12), Беверли (11 + 8 подборов), Ариза (10)  старт; Гордон (22), Деккер (9), Харрелл (8 + 8 подборов), Брюэр (2).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (49 + 8 подборов + 5 потерь), Оладипо (17 + 7 подборов), Роберсон (14 + 9 подборов), Адамс (8 + 8 подборов), Сабонис (6)  старт; Кантер (15 + 13 подборов), Абринес (3), Кристон (2), Грант (2).

Даллас – Финикс 95:102 (22:19, 23:22, 27:29, 23:32)
Дата проведения
6 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Уильямс (20 + 6 передач), Барнс (19), Новицки (13 + 7 подборов), Мэттьюз (9), Финни-Смит (4)  старт; Сет Карри (16), Харрис (12), Пауэлл (2), Джексон (0), Бруссино (0), Богут (0).
Финикс
Бледсоу (26 + 7 передач), Букер (22), Уоррен (9), Чендлер (3 + 18 подборов), Крисс (2 + 8 подборов)  старт; Найт (17), Лень (14 + 7 подборов), Барбоза (5), Такер (4 + 9 подборов), Бендер (0).

Портленд – Лейкерс 118:109 (29:24, 24:38, 31:22, 34:25)
Дата проведения
6 января, 06.30, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Макколлум (27 + 7 передач), Лиллард (21 + 10 передач), Пламли (15 + 7 подборов), Харклесс (9), Амину (7 + 11 подборов)  старт; Тернер (20), Крэбб (14), Дэвис (5 + 8 подборов), Вонле (0).
Лейкерс
Расселл (22), Рэндл (17 + 9 подборов), Янг (13), Ингрэм (11), Мозгов (7)  старт; Кларксон (21), Уильямс (10), Робинсон (6), Блэк (2).

Денвер – Сан-Антонио 99:127 (33:29, 20:29, 24:32, 22:37)
Дата проведения
6 января, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Йокич (19 + 11 подборов), Галлинари (15), Артур (13), Мудиай (8), Харрис (8)  старт; Чендлер (11 + 7 подборов), Мюррэй (8), Бартон (7), Нуркич (7), Нельсон (3), Миллер (0), Джи (0).
Сан-Антонио
Олдридж (28), Ленард (24), Паркер (21 + 9 передач), Пау Газоль (17 + 9 подборов), Грин (6)  старт; Джинобили (11), Андерсон (6), Миллс (5), Симмонс (5), Мюррей (2), Дедмон (2), Бертанс (0), Ли (0).
 
 
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В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» Джеймса Хардена сойдется с «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука.

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