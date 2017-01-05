НБА. Регулярный чемпионат. 49 очков Уэстбрука не помогли «Оклахома-Сити» в матче с «Хьюстоном», «Новый Орлеан» уступил «Атланте» и другие результаты
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В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» Джеймса Хардена сойдется с «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука. Не оставляющий надежды побороться плей-офф «Новый Орлеан» дома сыграет с пятой командой Востока «Атлантой».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
6 января, 03.00,
«Bankers Life Fieldhouse»
Индиана
(26),
Джордж (25 + 15 подборов + 5 блок-шотов),
Тернер (21 + 7 подборов + 15 передач),
Тиг (10),
Янг (8) Робинсон старт;
(9),
Брукс (8),
Майлз (8),
Серафин (4),
Джефферсон (2),
Эллис (0),
Янг (0). Аллен
Бруклин
(16),
Букер (12),
Лопес (10),
Харрис (7),
Уайтхэд (3) Богданович старт;
(16 + 8 подборов),
Хэмилтон (13),
Динуидди (13 + 8 подборов),
Килпатрик (7),
Скола (6),
ЛеВерт (5),
Беннетт (1). Фой
Дата проведения
6 января, 03.30,
«Air Canada Centre»
Торонто
(33),
Лаури (23 + 7 подборов),
ДеРозан (18 + 13 подборов),
Валанчюнас (8),
Кэрролл (4) Ногейра старт;
(12),
Росс (3),
Джозеф (0),
Пауэлл (0),
Сиакам (0). Пелтль
Юта
(17),
Мак (16),
Хэйворд (15 + 16 подборов),
Гобер (9 + 8 подборов),
Фэйворс (7) Худ старт;
(9),
Лайлс (8),
Джонсон (6),
Инглс (4),
Беркс (2),
Экзам (0). Диао
Дата проведения
6 января, 03.30,
«The Palace of Auburn Hills»
Детройт
(22 + 11 передач),
Джексон (20 + 10 подборов),
М-с Моррис (16 + 9 подборов),
Драммонд (8),
Луэр (7) Колдуэлл-Поуп старт;
(25),
Харрис (15 + 19 подборов),
Марьянович (2),
Смит (0),
Хиллиард (0). Джонсон
Шарлотт
(32 + 7 подборов),
Уокер (19 + 7 подборов),
Марв. Уильямс (9),
Батюм (8 + 13 подборов),
Кидд-Гилкрист (8) Хибберт старт;
(18),
Хоуз (7),
Камински (6),
Сешнс (5),
Белинелли (2). Лэмб
Дата проведения
6 января, 04.00,
«Smoothie King Center»
Новый Орлеан
(20 + 19 подборов),
Дэвис (18),
Холидэй (15 + 7 подборов),
Хилд (5),
Каннингем (3) Хилл старт;
(12 + 11 подборов),
Джонс (8),
Мур (7),
Эванс (6). Гэллоуэй
Атланта
(23 + 7 подборов),
Шредер (17 + 10 подборов),
Миллсэп (12 + 11 подборов),
Ховард (7),
Сефолоша (2) Бэйзмор старт;
(14),
Хардуэй (9),
Мускала (7 + 8 передач),
Дилэйни (6),
Бембри (2). Хамфрис
Дата проведения
6 января, 04.00,
«Toyota Center»
Хьюстон
(26 + 8 подборов + 12 передач + 6 потерь),
Харден (18),
Нене (12),
Андерсон (11 + 8 подборов),
Беверли (10) Ариза старт;
(22),
Гордон (9),
Деккер (8 + 8 подборов),
Харрелл (2). Брюэр
Оклахома-Сити
(49 + 8 подборов + 5 потерь),
Уэстбрук (17 + 7 подборов),
Оладипо (14 + 9 подборов),
Роберсон (8 + 8 подборов),
Адамс (6) Сабонис старт;
(15 + 13 подборов),
Кантер (3),
Абринес (2),
Кристон (2). Грант
Дата проведения
6 января, 04.30,
«American Airlines Center»
Даллас
(20 + 6 передач),
Уильямс (19),
Барнс (13 + 7 подборов),
Новицки (9),
Мэттьюз (4) Финни-Смит старт;
(16),
Сет Карри (12),
Харрис (2),
Пауэлл (0),
Джексон (0),
Бруссино (0). Богут
Финикс
(26 + 7 передач),
Бледсоу (22),
Букер (9),
Уоррен (3 + 18 подборов),
Чендлер (2 + 8 подборов) Крисс старт;
(17),
Найт (14 + 7 подборов),
Лень (5),
Барбоза (4 + 9 подборов),
Такер (0). Бендер
Дата проведения
6 января, 06.30,
«Moda Center»
Портленд
(27 + 7 передач),
Макколлум (21 + 10 передач),
Лиллард (15 + 7 подборов),
Пламли (9),
Харклесс (7 + 11 подборов) Амину старт;
(20),
Тернер (14),
Крэбб (5 + 8 подборов),
Дэвис (0). Вонле
Лейкерс
(22),
Расселл (17 + 9 подборов),
Рэндл (13),
Янг (11),
Ингрэм (7) Мозгов старт;
(21),
Кларксон (10),
Уильямс (6),
Робинсон (2). Блэк
Дата проведения
6 января, 05.00,
«Pepsi Center»
Денвер
(19 + 11 подборов),
Йокич (15),
Галлинари (13),
Артур (8),
Мудиай (8) Харрис старт;
(11 + 7 подборов),
Чендлер (8),
Мюррэй (7),
Бартон (7),
Нуркич (3),
Нельсон (0),
Миллер (0). Джи
Сан-Антонио
(28),
Олдридж (24),
Ленард (21 + 9 передач),
Паркер (17 + 9 подборов),
Пау Газоль (6) Грин старт;
(11),
Джинобили (6),
Андерсон (5),
Миллс (5),
Симмонс (2),
Мюррей (2),
Дедмон (0),
Бертанс (0). Ли
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В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» Джеймса Хардена сойдется с «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука.
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