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У Жукова конфискован автомобиль Volkswagen Touran, земельный участок в Лепельском районе, денежные средства и другие активы

06.01.2017 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, в суде Центрального района Минска был оглашен приговор экс-главе судейского департамента АБФФ Андрею Жукову, уличенного в шести эпизодах получения взятки на общую сумму 650 долларов США (плюс бутылка коньяка).

Помимо лишения свободы сроком 5 лет в исправительной колонии усиленного режима и штрафа в размере 500 базовых величин (11 500 рублей), подсудимому назначили полную конфискацию личного имущества.

Конфискации подлежат: денежные средства в сумме 167 тысяч неденоминированных рублей и 1000 долларов США, два мобильных телефона «Samsung», телевизор «Samsung», духовой шкаф «Candy», стиральная машина «Candy», наручные часы «Байер Леверкузен», кольцо из металла белого цвета, кольцо из металла желтого цвета, цепочка с крестиком из металла желтого цвета, наручные часы «Romanson», варочная панель «Electrolux», СВЧ- печь «Samsung», телевизор «Philips», автомобиль «Volkswagen Touran»,  капитальное строение и земельный участок в Лепельском районе, изолированное помещение по проспекту Рокоссовского в Минске, а также денежные средства на счетах в «Технобанке» и «Альфа-Банке».

«Конечно, будем подавать апелляцию. Это ведь жесть!» За взятки экс-главный футбольный судья получил 5 лет и конфискацию

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось ранее, в суде Центрального района Минска был оглашен приговор экс-главе судейского департамента АБФФ Андрею Жукову, уличенного в шести эпизодах...

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