МИНСК, 6 янв — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка, обладательница большого Хрустального глобуса сезона-14/15 Дарья Домрачева в пятницу примет участие в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), стартовый номер — 50, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).

В марте 2015 года Домрачева объявила, что пропустит сезон: после триумфа в общем зачете КМ спортсменка перенесла вирусное заболевание (мононуклеоз). В июле 2016-го она вышла замуж за легенду мирового биатлона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в начале октября родила дочь Ксению. Вскоре после родов Домрачева приступила к тренировкам — занятия проходили в Раубичах и в норвежском Шушене.

Первый старт белоруски после долгого перерыва придется на четвертый этап КМ в Оберхофе. Именно с этой трассой у Домрачевой связаны самые курьезные моменты ее карьеры: в 2009 году биатлонистка вместо стрельбы из положения лежа — встала, а спустя год она и вовсе закрыла чужие мишени. Однако сегодня, заверила она, никаких сюрпризов быть не должно.

Кроме Домрачевой на старт в спринте сегодня выйдут Дарья Юркевич (11), Ирина Кривко (44) и Надежда Писарева (84). Не примет участие в гонке Надежда Скардино. Как пояснили главный тренер национальной команды Юрий Альберс, биатлонистка восстанавливается после простуды.

"В ходе учебно-тренировочного сбора в Рамзау Надежда переболела простудным заболеванием. Врач национальной команды не рекомендует ей сейчас выходить на старты, но к тренировкам она уже приступила. В воскресенье Надежда планирует выступить в масс-старте, если будет входить в 25 сильнейших в общем зачете Кубка мира", — сказал он.

Старт женской спринтерской гонки в 16:05 (по минскому времени), в прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".