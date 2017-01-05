МИНСК, 6 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" уступил череповецкой "Северстали" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

После триумфальной победы на лидером Западной конференции — питерским СКА — минчане продолжили домашнюю серию матчем против "Северстали". Игра состоялась накануне на "Минс-Арене". В основное время на гол Александра Авцина (23-я минута) "Динамо" ответило шайбой Андрея Степанова (52-я). В овертайме командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее были хоккеисты "Северстали". Победный бросок на счету Максима Трунева.

Хорошие команды должны побеждать каждый вечер

Комментируя исход поединка, главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт в первую очередь поздравил соперника с победой. Специалист подчеркнул, что для "Северстали" это была хорошая выездная встреча.

"Они играли просто. Они вышли и сражались весь матч. В ключевых моментах игры они оказались сильнее нас", — уточнил он. Слова главного тренера приводит пресс-служба "Динамо" .

Что касается своих подопечных, Вудкрофт заметил, что им понадобилось некоторое время, чтобы войти в игру. "Несмотря на то, что мы перебросали оппонента, мы играли не совсем в свою игру. Мы — команда, которая должна просачиваться в зону соперника, сражаться в углах площадки для того, чтобы создавать опасные моменты. Я не думаю, что мы были достаточно хороши в этом сегодня", — сказал тренер.

Коуч подчеркнул, что в третьем периоде игра стала получаться, однако этого уже было недостаточно. "Это был хороший урок для нас. Как я сказал игрокам: "Хорошие команды знают, как добиваться побед каждый вечер. Они остаются спокойными и просто делают свое дело каждый вечер". Это то, чему нам стоит научиться перед тем, как войти в стадию плей-офф", — сказал Вудкрофт.

3 на 3

Впервые овертайм был сыгран во новому формату — три на три. Нововведение было принято в декабре прошлого года. Главный тренер "Динамо" заметил, что подобный формат интересен болельщикам.

"Мастеровитые игроки на льду получают больше пространства для того, чтобы создавать моменты. Это делает игру более интересной. С точки зрения тренера, это любопытно: ты можешь поставить в тройку трех разных игроков и посмотреть, что они смогут сделать", — заключил специалист.