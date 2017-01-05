Белорусский полузащитник Александр Глеб в интервью Tribuna.com поделился впечатлениями от рождения дочки.

- Александр, каково это – стать отцом в 35 лет?

– Это круто. Я к этому долго шел, мечтал об этом. Понимал, что и родители хотят внуков. Но они никогда на меня не давили, не подталкивали. Папа и мама вообще с пониманием относились к решениям, которые я принимал в своей жизни.

Задумываться о ребенке я начал уже после 30. На меня, конечно, очень сильно повлияла Западная Европа, где многие сначала строят личную жизнь, живут для себя, работают, а уже потом думают о детях. Для этого я должен был встретить нужного человека. И мне повезло. Я познакомился со Светой, которую люблю, с которой счастлив. Она сделала мне главный подарок в моей жизни. Знаешь, от того, что произошло, ощущаю просто неописуемые эмоции. Сложно их даже выразить. Хочется сейчас какого-то спокойствия. Раньше мог в клуб сходить, потанцевать, а сейчас мне нужно совершенно другое: дом, семья, уют.

- После 27 декабря ваша жизнь изменилась кардинально?

– Образ жизни изменился, но не сильно. Просто к нам в дом пришел родной и светлый человечек. Друзья говорят, что ощущения станут еще сильнее, когда дочка начнет ползать, узнавать нас, улыбаться, но мне и сейчас хорошо. Получаю удовольствие от каждого прожитого дня. Все время стараюсь проводить дома с женой и Сашенькой.

Новый год отметили в этот раз достаточно скромно. Я раньше мог погулять с компанией, а сейчас 31 декабря в 20:00 собрались с родителями, уделили внимание дочке, посидели за столом, немного пригубили (без участия Светы) за здоровье Сашеньки, и уже в третьем часу я лег спать. Друзьям, конечно, приходится отказывать, но Саша Глеб как был простым веселым парнем, так им и остался. Внутренне я не изменился. Просто рождение дочери сделало меня более ответственным, – сказал Глеб.

Александр Глеб: «Когда после родов взял дочку на руки, заплакал»