Белорусский политический деятель, председатель ОГП Анатолий Лебедько поделился мнением о Рождественском турнире с участием любительских команд, который проходит в первые дни января в Минске.

«Судя по новостной ленте БТ, главное событие дня – это президентский хоккейный турнир и матч белорусов с арабами, в котором главный хоккеист страны сделал аж три передачи. Так и хочется спросить, а за чей счет банкет? Впрочем, ответ очевиден. За счет доярки из Докшицкого района, получившей на руки 62 рубля, за счет индивидуального предпринимателя, который продает в день одну единицу товара, за счет «тунеядца» получившего «письмо счастья», за счет врача скорой помощи, которому рекомендовано больше одного укала не тратить на пациента...

Советскую партнаменклатуру сгубило то, что коммунизм они строили для себя. Нынешняя «партия власти» масштабно сооружает госкапитализм для своих собственных нужд. Закончат также, как и их предшественники...» – написал Лебедько в своем Facebook.