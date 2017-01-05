Стали известны подробности проведения на «Чижовка-Арене» ежегодного Рождественского турнира по хоккею среди любительских команд на призы президента Беларуси.

«Для проведения матчей турнира арена отходит под бесплатную аренду. По этой причине, если не ошибаюсь, издан даже соответствующий документ. Но есть некоторые наши издержки, которые делят между собой четыре организатора турнира. Как правило, они определяет одного плательщика. Правда, окончательные расчеты будут сделаны только после окончания турнира», – сказал на условиях анонимности ответственный работник «Чижовки-Арена».

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года.

Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, ассоциация «Федерация хоккея Беларуси», Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.

В этом году соревнования завершатся 7 января.