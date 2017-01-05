МИНСК, 6 янв — Sputnik. Голландский экипаж Жерара де Роя выиграл в зачете грузовиков четвертый этап ралли-рейда "Дакар-2017", который проходит в Южной Америке, свидетельствуют официальные данные организаторов гонки.

Iveco де Роя преодолело 416-километровый спецучасток за четыре часа, 55 минут и 55 секунд. Вторым к финишу приехал экипаж команды "КАМАЗ-МАСТЕР" под управлением Айрата Мардеева, третье место занял еще один "КамАЗ", Антона Шибалова.

Белорусов на четвертом этапе постигли неудачи: экипаж Сергея Вязовича, два этапа подряд приезжавший на финиш четвертым, закончил четвертый спецучасток лишь на 36-й позиции. МАЗ Алексея Вишневского финишировал вслед за 511-м МАЗом. Экипаж Александра Василевского опередил своих напарников и финишировал 16-м.

Итоговую классификацию в зачете камионов возглавляет экипаж Дениса Сотникова на "КамАЗе", второй — аргентинец Фредерико Виллагра (Iveco), третий — экипаж Николаева. МАЗ Василевского занимает 15-ю позицию зачета, экипаж Вязовича — 21-й, Вишневского — 26-й.

Неудачный "Дакар"

Первые этапы ралли-рейда стали неудачным сразу для двух известных участников — двукратный триумфатор "Дакара" катарец Нассер Аль-Аттия снялся с гонки после аварии, которая произошла с его Toyota на третьем этапе.

На четвертом этапе неудача настигла и победителя "Дакара-2010" и двукратного чемпиона мира по ралли, испанца Карлоса Сайнса — его Peugeot вылетел с трассы и несколько раз перевернулся. Специалисты Peugeot сделали вывод, что багги Сайнса не удастся отремонтировать в отведенные сроки.

Также четвертый этап стал последним на нынешнем "Дакаре" для действующего чемпиона среди мотоциклистов, австралийца Тоби Прайса — он упал со своего KTM за несколько километров до финиша и получил перелом бедра.

Зачет внедорожников возглавляет победитель четвертого этапа француз Сириль Депре на Peugeot, на втором месте — еще один представитель французской команды Стефан Петерансель, на третье место переместился известный финский раллист Микко Хирвонен на Mini. У мотоциклистов лидирует чилиец Педро Куинтанилья (Husquarna), у квадроциклистов на первую строчку зачета вырвался россиянин Сергей Карякин на Yamaha.