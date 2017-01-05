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Ярослав Завгородний: «Частично затраты на проведение Рождественского турнира легли на плечи ФХРБ, но цифр нет»
06.01.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Народная воля» провела расследование относительно того, во сколько обходиться проведение Рождественского турнира в Минске и кто обеспечивает его финансирование.
Как стало известно корреспонденту «Народной воли» Алесю Светланичу, команды на Рождественский турнир добирались за свой счет.
Принимающая сторона обеспечивает лишь проживание и питание. Ранее сообщалось о том, что «Чижовка-Арена» на время турнира
Среди организаторов турнира значатся: Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком. Среди основных спонсоров – «Беларусбанк» и «Беларуськалий». Также на форме сборной Беларуси расположен большой логотип компании velcom.
«Когда в Министерстве спорта и туризма услышали вопрос про то, сколько стоит президентский турнир, ответили загадочно: «В прошлые годы журналисты искали эти цифры – не нашли. Желаем успехов в этом году», – написал журналист «Народной воли» Алесь Светланич.
Генеральный секретарь ФХРБ Ярослав Завгородний признался, что часть затрат легла на федерацию.
«Мы обеспечиваем взаимодействие с командами, судейство и так далее. Частично затраты легли на наши плечи, но цифр нет», – сказал Завгородний.
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Ярослав Завгородний: «Частично затраты на проведение Рождественского турнира легли на плечи ФХРБ, но цифр нет»
«Народная воля» провела расследование относительно того, во сколько обходиться проведение Рождественского турнира в Минске и кто обеспечивает его...
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