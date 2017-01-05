﻿ Ярослав Завгородний: «Частично затраты на проведение Рождественского турнира легли на плечи ФХРБ, но цифр нет». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ярослав Завгородний: «Частично затраты на проведение Рождественского турнира легли на плечи ФХРБ, но цифр нет»

06.01.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Народная воля» провела расследование относительно того, во сколько обходиться проведение Рождественского турнира в Минске и кто обеспечивает его финансирование.

Как стало известно корреспонденту «Народной воли» Алесю Светланичу, команды на Рождественский турнир добирались за свой счет.

Принимающая сторона обеспечивает лишь проживание и питание. Ранее сообщалось о том, что «Чижовка-Арена» на время турнира отходит в бесплатную аренду.

Среди организаторов турнира значатся: Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком. Среди основных спонсоров – «Беларусбанк» и «Беларуськалий». Также на форме сборной Беларуси расположен большой логотип компании velcom.

«Когда в Министерстве спорта и туризма услышали вопрос про то, сколько стоит президентский турнир, ответили загадочно: «В прошлые годы журналисты искали эти цифры – не нашли. Желаем успехов в этом году», – написал журналист «Народной воли» Алесь Светланич.

Генеральный секретарь ФХРБ Ярослав Завгородний признался, что часть затрат легла на федерацию.

«Мы обеспечиваем взаимодействие с командами, судейство и так далее. Частично затраты легли на наши плечи, но цифр нет», – сказал Завгородний.

Работник Президентского спортивного клуба: «Что касается общих расходов на Рождественский турнир, то такой вопрос мы даже не изучаем»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Народная воля» провела расследование относительно того, во сколько обходиться проведение Рождественского турнира в Минске и кто обеспечивает его...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Работник Президентского спортивного клуба: «Что касается общих расходов на Рождественский турнир, то такой вопрос мы даже не изучаем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика