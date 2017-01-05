«Народная воля» провела расследование относительно того, во сколько обходиться проведение Рождественского турнира в Минске и кто обеспечивает его финансирование.

Как стало известно корреспонденту «Народной воли» Алесю Светланичу, команды на Рождественский турнир добирались за свой счет.

Принимающая сторона обеспечивает лишь проживание и питание. Ранее сообщалось о том, что «Чижовка-Арена» на время турнира отходит в бесплатную аренду .

Среди организаторов турнира значатся: Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком. Среди основных спонсоров – «Беларусбанк» и «Беларуськалий». Также на форме сборной Беларуси расположен большой логотип компании velcom.

«Когда в Министерстве спорта и туризма услышали вопрос про то, сколько стоит президентский турнир, ответили загадочно: «В прошлые годы журналисты искали эти цифры – не нашли. Желаем успехов в этом году», – написал журналист «Народной воли» Алесь Светланич.

Генеральный секретарь ФХРБ Ярослав Завгородний признался, что часть затрат легла на федерацию.

«Мы обеспечиваем взаимодействие с командами, судейство и так далее. Частично затраты легли на наши плечи, но цифр нет», – сказал Завгородний.

Работник Президентского спортивного клуба: «Что касается общих расходов на Рождественский турнир, то такой вопрос мы даже не изучаем»