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Работник Президентского спортивного клуба: «Что касается общих расходов на Рождественский турнир, то такой вопрос мы даже не изучаем»
06.01.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Работник Президентского спортивного клуба Александр Кулеш рассказал, что организация не владеет цифрами по затратам на организацию Рождественского турнира, который проходит в Минске с 4 по 7 января.
«У каждого организатора свои функции, но мы отвечаем за печатную и сувенирную продукцию для награждения. А вот денежного вознаграждения для участников не предусмотрено. Что касается общих расходов на турнир, то такой вопрос мы даже не изучаем. Мы же общественная организация», – сказал Кулеш.
Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года.
Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, ассоциация «Федерация хоккея Беларуси», Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.
В этом году соревнования завершатся 7 января.
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Работник Президентского спортивного клуба: «Что касается общих расходов на Рождественский турнир, то такой вопрос мы даже не изучаем»
Работник Президентского спортивного клуба Александр Кулеш рассказал, что организация не владеет цифрами по затратам на организацию Рождественского турнира,...
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