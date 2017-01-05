Работник Президентского спортивного клуба Александр Кулеш рассказал, что организация не владеет цифрами по затратам на организацию Рождественского турнира, который проходит в Минске с 4 по 7 января.

«У каждого организатора свои функции, но мы отвечаем за печатную и сувенирную продукцию для награждения. А вот денежного вознаграждения для участников не предусмотрено. Что касается общих расходов на турнир, то такой вопрос мы даже не изучаем. Мы же общественная организация», – сказал Кулеш.

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года.

Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, ассоциация «Федерация хоккея Беларуси», Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.

В этом году соревнования завершатся 7 января.

Источник «Народной воли»: «Для проведения матчей Рождественского турнира арена отходит под бесплатную аренду»