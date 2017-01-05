Букмекеры принимают ставки на результаты сегодняшней спринтерской гонки в Оберхофе среди женщин.

БК «Марафон» присвоил четвертый по вероятности коэффициент на победу Дарьи Домрачевой. Коэффициент на викторию белорусской спортсменки составляет 10.0.

Коэффициент на то, что Домрачева возьмет медаль равен 3,50. В случае если белоруска попадет в топ-6, то ставка будет умножена на 1,95.

Фаворитами гонки является Габриэла Коукалова, Кайса Мякяряйнен и Мари Дорен Абер.

С учетом утверждения Оле-Эйнара Бьерндалена, что Даша тренировалась всего два месяца практически без силовой подготовки, вера букмекеров в трехкратную олимпийскую чемпионку выглядит практически безграничной.

Спринт начнется в 16.15 по белорусскому времени.

Дарья Домрачева стартует 50-й.