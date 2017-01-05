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МЧМ-2018. Беларусь сыграет с Канадой, Россией, Чехией и Швейцарией

06.01.2017 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны соперники сборной Беларуси (U-20) в элите МЧМ-2018.

Стали известны соперники молодежной сборной Беларуси U-20 на МЧМ-2018 в Баффало.

В одной группе с нашей командой сыграют сборные Швейцарии, Чехии, Канады и России.

Напомним, что Канада на МЧМ-2017 выиграла серебро, а на счету России – бронза.

Швейцарцы и чехи завершили выступление в четвертьфинале.

 
 
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Стали известны соперники сборной Беларуси (U-20) в элите МЧМ-2018.

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