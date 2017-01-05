Стали известны соперники сборной Беларуси (U-20) в элите МЧМ-2018.

Стали известны соперники молодежной сборной Беларуси U-20 на МЧМ-2018 в Баффало.

В одной группе с нашей командой сыграют сборные Швейцарии, Чехии, Канады и России.

Напомним, что Канада на МЧМ-2017 выиграла серебро, а на счету России – бронза.

Швейцарцы и чехи завершили выступление в четвертьфинале.