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Рождественский турнир. Лукашенко является лидером списка бомбардиров, набрав 8 очков
06.01.2017 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко является
На счету Лукашенко 8 (5+3) очков в двух матчах.
Далее в списке снайперов расположились: игрок сборной Финляндии Тони Макиахо, у которого 6 (5+1) очков и словацкий нападающий Мирослав Лезо – 6 (4+2).
Напомним, в матче против команды Балкан (14:7) Лукашенко оформил покер. Добавим, что в первом матче команда президента Беларуси обыграла сборную ОАЭ (7:3). Лукашенко набрал 4 (1+3) балла.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко является лучшим бомбардиром Рождественского турнира, который проходит в эти дни в Минске на «Чижовка-Арене».
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