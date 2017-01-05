Президент Беларуси Александр Лукашенко является лучшим бомбардиром Рождественского турнира, который проходит в эти дни в Минске на «Чижовка-Арене».

На счету Лукашенко 8 (5+3) очков в двух матчах.

Далее в списке снайперов расположились: игрок сборной Финляндии Тони Макиахо, у которого 6 (5+1) очков и словацкий нападающий Мирослав Лезо – 6 (4+2).

Напомним, в матче против команды Балкан (14:7) Лукашенко оформил покер. Добавим, что в первом матче команда президента Беларуси обыграла сборную ОАЭ (7:3). Лукашенко набрал 4 (1+3) балла.

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