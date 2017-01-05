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"МАЗ" Сергея Вязовича опустился на 21-е место в общем зачете на "Дакаре-2017"
06.01.2017 14:33 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 6 января. На "Дакаре-2017" в Южной Америке экипаж "МАЗа" под управлением Сергея Вязовича из-за технической неисправности на четвертом спецучастке, стоившей гонщикам около трех часов, опустился на 21-е место в общем зачете и потерял шанс попасть на пьедестал ралли-рейда, сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды "МАЗ-СПОРТавто".
Четвертый этап оказался тяжелым испытанием для экипажей: впервые гонщиков на одной трассе ожидали не только крутые горные подъемы, но и дюны, более характерные для пустынной местности. Помимо этого, грузовик, которым управляет Вязович, столкнулся с серьезными техническими проблемами, из-за которых ему пришлось остановиться. На помощь пришел шедший позади экипаж Алексея Вишневского. На устранение неполадок ушло более трех часов, после чего "МАЗы" продолжили гонку и добрались до финиша.
В результате Вязович закончил этап на 36-м месте, потратив на прохождение спецучастка 8 часов 30 минут. Его отставание от победителя заезда, голландца Жерара де Роя на Iveco, составило почти 3 часа 35 минут. На строчке ниже финишировал Алексей Вишневский, проиграв "летучему голландцу" около 3 часов 44 минут.
В генеральной классификации Сергей Вязович переместился на 21-ю позицию. Лидером гонки стал Дмитрий Сотников, которого мазовский экипаж обогнал на предыдущем этапе. Сейчас лидер белорусской команды отстает от него на 3 часа 21 минуту. Алексей Вишневский располагается на 26-м месте и проигрывает камазовскому пилоту 4 часа 27 минут (вместе с 20 минутами штрафного времени).
"МАЗ" Александра Василевского прошел спецучасток без серьезных трудностей за 5 часов 48 минут, заняв 16-е место и отстав от победителя этапа на 52 с половиной минуты. В общем зачете он занимает 15-е место и проигрывает лидеру гонки более 69 минут.
Пятый этап "Дакара-2017" пройдет в Боливии и будет включать как опасные горные участки, так и несколько отрезков с дюнами. Протяженность спецучастка 438 км. Гонщикам и штурманам предстоит быть максимально внимательными и осторожными — цена ошибки на таких этапах крайне высока.
На "Дакар" белорусы привезли два обновленных спорткара "МАЗ". Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского ведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.
Минский автозавод участвует в марафоне "Дакар" в шестой раз. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусов выступают КАМАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 6 января. На "Дакаре-2017" в Южной Америке экипаж "МАЗа" под управлением Сергея Вязовича из-за технической неисправности на четвертом спецучастке,...
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