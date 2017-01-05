Бывший вице-президент КХЛ Владимир Торжков рассказал о том, какая сборная России выступает на Рождественском турнире и не смог объяснить, почему победителей предыдущих турниров не зовут на соревнования.

«4-го января в Минске стартует 13-ый традиционный турнир любительских команд на приз Президента Беларуси...

Президент Беларуси в хоккей играет давно, и то ли лыжи дают лучшую, чем дзюдо, базу для данного вида спорта, то ли стаж занятий дает о себе знать, но пока Лукашенко на коньках держится увереннее Путина, хотя в полном смысле игрой это назвать трудно. Но, как любой нормальный президент, выигрывать любит не только на выборах. Поэтому в Минске проводится ежегодный Рождественский турнир его имени с целью удовлетворения естественных президентских потребностей. Для еще более полного удовлетворения данный турнир принято публично именовать чемпионатом мира среди любителей, хотя в нем представлены в основном клубные команды отдельных населенных пунктов разных стран, никоим образом не претендующие на титулы сборных, а за белорусов традиционно выступают действующие хоккеисты – профессионалы из первенства республики, частенько усиленные дисквалифицированными за применение допинга спортсменами, как, например, в свое время игрок молодежной сборной Фомин или минский динамовец из КХЛ Михалев.

Тем не менее, несмотря на – в дополнение к сказанному, – специфическое судейство на турнире, теперешний уровень местного профессионального хоккея, что легко видно из текущих результатов молодежной и национальной сборных, таков, что все эти ухищрения временами дают прореху, и, огорчая руководителя страны и федерацию хоккея Беларуси, три раза за десять лет участия московские ветераны «Газпром Экспорта» выигрывали в финале у команды Президента, в отместку не получая приглашения на участие на следующий год после победы.

В 2016-ом году вместо россиян-победителей 2015-го года приглашена была заурядная по российским меркам любительского хоккея команда, представляющая участковых милиционеров Смоленска, белорусскими СМИ в анонсах, репортажах и сообщениях представляемая как ветеранская сборная России, победы над которой, по-видимому, жаждал руководитель самого демократичного государства в мире… В результате представители России, до этого всегда игравшие против батьки в финале, впервые заняли последнее место в группе и против него не играли. Перестраховщики из оргкомитета, желая угодить, переборщили... В этот раз от России приглашена заурядная команда «Самрау» из Уфы, которую оргкомитет будет выдавать за сборную России, а среди восьми участников так называемого чемпионата мира имеются такие звездные коллективы, как команда из арабских эмиратов и сборная любителей с Балкан. Ни шведов, ни чехов, ни канадцев, не говоря об американцах, среди участников нет... Беларусь 7-го января будет чемпионом мира!.. Букмекеры ставок не принимают» – написал Торжков на своей странице Вконтакте.