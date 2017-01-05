Бывший защитник «Славии» Папуна Мосемгвдлишвили рассказал о причинах ухода из команды.

– Первая половина чемпионата была для вас довольно успешной и многообещающей: игра в основе с первой минуты в 13 матчах, 3 гола (один из них стал победным в легендарном матче против «БАТЭ») и 1 голевая передача. А во второй половине к огромному разочарованию болельщиков вас ждала «ссылка» в дубль или скамейка запасных. Что вы сами думаете на этот счет?

– Если честно, я и сам не знаю. Наверное, об этом лучше спросить у Пунтуса и тех людей, которых он слушает.

– В течение второй половины чемпионата главный тренер не раз вспоминал на пресс-конференциях, что вы не оправдали его надежды. Сразу по окончании сезона Юрий Иосифович объявил, что вы уже оставили клуб. С чем связано это решение?

– Повторюсь, что это вопрос к Пунтусу. Могу сказать одно: меня заставили покинуть клуб. Были игры, когда я с высокой температурой играл за «Славию», и об этом молчали. А когда я был здоров на все 100% и готов играть во второй половине чемпионата, почему-то говорили, что я болею и не готов к игре. Пунтус, чтобы скрыть свои промахи, хотел сделать из меня козла отпущения. А в конце сезона заявил мне, что я ничего не сделал для команды и для него, поэтому мои услуги больше не нужны, – сказал Мосемгвдлишвили.