Защитник БАТЭ Виталий Гайдучик близок к переходу в один из греческих клубов Суперлиги.

Контракт может быть подписан в самое ближайшее время.

Таким образом, Гайдучик станет уже четвертым белорусским легионером в Греции – в данное время в «Атромитосе» выступают Андрей Горбунов и Дмитрий Бага, а в «Платаниасе» – Николай Сигневич. Все ранее играли за БАТЭ.