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Гайдучик близок к переходу в один из греческих клубов Суперлиги

06.01.2017 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник БАТЭ Виталий Гайдучик близок к переходу в один из греческих клубов Суперлиги.

Контракт может быть подписан в самое ближайшее время.

Таким образом, Гайдучик станет уже четвертым белорусским легионером в Греции – в данное время в «Атромитосе» выступают Андрей Горбунов и Дмитрий Бага, а в «Платаниасе» – Николай Сигневич. Все ранее играли за БАТЭ.

 
 
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Защитник БАТЭ Виталий Гайдучик близок к переходу в один из греческих клубов Суперлиги.

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