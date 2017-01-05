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Гайдучик близок к переходу в один из греческих клубов Суперлиги
06.01.2017 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник БАТЭ Виталий Гайдучик близок к переходу в один из греческих клубов Суперлиги.
Контракт может быть подписан в самое ближайшее время.
Таким образом, Гайдучик станет уже четвертым белорусским легионером в Греции – в данное время в «Атромитосе» выступают Андрей Горбунов и Дмитрий Бага, а в «Платаниасе» – Николай Сигневич. Все ранее играли за БАТЭ.
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Защитник БАТЭ Виталий Гайдучик близок к переходу в один из греческих клубов Суперлиги.
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