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Сергей Рутенко: «Чемпионатом Беларуси по футболу не интересуюсь. Только за выступлениями БАТЭ в еврокубках»

06.01.2017 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский гандболист Сергей Рутенко рассказал о том, что не интересуется и не следит за чемпионатом Беларуси по футболу.

«Я рано уехал за рубеж, поэтому не варился в белорусской спортивной тусовке. Разве что познакомился с Александром Глебом – пересеклись с ним в Барселоне. Он оказался там пораньше, так что водил меня по городу, рассказывал, что к чему. Более обширными контактами я обзавелся гораздо позже. Причем в основном посредством благотворительных акций вроде «Спортсмены – детям». Так познакомился со Штанюком, например. А с Хацкевичем до сих пор сохраняем теплые отношения. Всегда рады видеть друг друга. По крайней мере я точно. Встретились с ним перед октябрьскими отборочными матчами, пообщались. А вот после поражения от голландцев ему не звонил. Сам не люблю, когда утешают после неудач, лишняя соль на рану. Это только злит. Лучше дождусь, когда можно будет поздравить с успехом. Пусть уже и на новом месте работы. Зато благодаря Хацкевичу был повод следить за сборной Беларуси.

А вот национальным чемпионатом вообще не интересуюсь. Только выступлениями БАТЭ на евроарене. Борисовчане дают результат – и ты невольно начинаешь следить. А чемпионат... Простой вопрос «Кто занял второе место?» меня полностью дискредитирует. Я не знаю. Минское «Динамо»? А кто? «Шахтер» так «Шахтер». Вот так я и слежу, – сказал Рутенко в интервью журналу «Большой футбол».

 

 
 
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Известный белорусский гандболист Сергей Рутенко рассказал о том, что не интересуется и не следит за чемпионатом Беларуси по футболу.

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