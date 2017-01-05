﻿ Очередной триумф Устюгова: россиянин посвятил победу маме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Очередной триумф Устюгова: россиянин посвятил победу маме

06.01.2017 15:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Российский лыжник Сергей Устюгов свою пятую победу на "Тур де Ски"-2017 матери, у которой в пятницу — день рождения, об этом спортсмен заявил в эфире телеканала "Матч! Игра".

6 января Устюгов стал первым в гонке на десять километров свободным стилем. Нынешняя победа стала пятой подряд. Таким образом, россиянин установил рекорд в рамках одного "Тур де Ски", побив предыдущее достижение норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который выиграл четыре старта в прошлом году.

"Сегодня у меня был двойной стимул. Сегодня у моей мамы день рождения. Эта победа для моей мамы", — заявил Устюгов.

В общем зачете "Тур де Ски" после пяти из семи этапов Устюгов лидирует, опережая на 1 минуту 34,1 секунды ближайшего преследователя — Сундбю.

Устюгов также не упустил возможности бросить вызов другому норвежцу Петтеру Нортугу, пропустившему "Тур де Ски" из-за отсутствия должной формы. По словам лыжника, он решил сконцентрироваться на подготовке к Чемпионату мира по лыжным видам спорта, который пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

"Петтер, жду тебя в Лахти на Чемпионате мира. Знаю, что не собираешься вешать лыжи на гвоздь. У тебя, как и у любого спортсмена, который не бежит на "Тур де Ски", чешутся руки. Знаю, что приедешь в Лахти голодный и злой и возьмешь свое! С днем рождения!" — передал Устюгов поздравление Нортугу через журналистов.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Российский лыжник Сергей Устюгов свою пятую победу на "Тур де Ски"-2017 матери, у которой в пятницу — день рождения, об этом спортсмен заявил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В 2019 году в Бресте ожидается открытие футбольного манежа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика