МИНСК, 6 янв — Sputnik. Российский лыжник Сергей Устюгов свою пятую победу на "Тур де Ски"-2017 матери, у которой в пятницу — день рождения, об этом спортсмен заявил в эфире телеканала "Матч! Игра".

6 января Устюгов стал первым в гонке на десять километров свободным стилем. Нынешняя победа стала пятой подряд. Таким образом, россиянин установил рекорд в рамках одного "Тур де Ски", побив предыдущее достижение норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, который выиграл четыре старта в прошлом году.

"Сегодня у меня был двойной стимул. Сегодня у моей мамы день рождения. Эта победа для моей мамы", — заявил Устюгов.

В общем зачете "Тур де Ски" после пяти из семи этапов Устюгов лидирует, опережая на 1 минуту 34,1 секунды ближайшего преследователя — Сундбю.

Устюгов также не упустил возможности бросить вызов другому норвежцу Петтеру Нортугу, пропустившему "Тур де Ски" из-за отсутствия должной формы. По словам лыжника, он решил сконцентрироваться на подготовке к Чемпионату мира по лыжным видам спорта, который пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

"Петтер, жду тебя в Лахти на Чемпионате мира. Знаю, что не собираешься вешать лыжи на гвоздь. У тебя, как и у любого спортсмена, который не бежит на "Тур де Ски", чешутся руки. Знаю, что приедешь в Лахти голодный и злой и возьмешь свое! С днем рождения!" — передал Устюгов поздравление Нортугу через журналистов.