Начальник управления физической культуры, спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня рассказал о возведении новых спортивных объектов в регионе.

«Если говорить о состоянии детско-юношеского спорта, то сегодня мы имеем неплохую базу. Хотелось бы отметить, что многие уже выходят на новый уровень. В первую очередь это касается брестской СДЮШОР No 3 по фехтованию. Во многом учреждение прогрессировало благодаря грамотному подходу и добросовестному отношению первого заместителя Министра спорта и туризма Республики Беларусь, председателя Белорусской федерации фехтования Александра Гагиева. Конечно, ещё многое предстоит сделать для улучшения результатов наших спортсменов, но перспективы уже видны.

Какие учреждения также заслуживают внимания? Хотелось бы отметить ДЮСШ по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Здесь выстроена та вертикаль, о которой неоднократно говорил Глава государства: база – школа – команда. Конечно, есть определённые трудности с финансированием. Тем не менее наши юные хоккеисты заряжены на самый высокий результат. Четыре наших воспитанника входили в состав сборной U-20, вышедшей недавно в элитный дивизион молодёжного чемпионата мира.

«Как обстоят дела со спортивными объектами? Сегодня наши дети, особенно проживающие в городах, имеют очень хорошие условия для занятий. Современных комплексов нет только в Дрогичине, Иваново и Ляховичах. Все остальные районные центры обеспечены хорошими объектами: Ледовые дворцы, бассейн, ФОКи.

Тем не менее имеются проекты недостающих на Брестчине сооружений. В Иваново – многофункциональный спортивный комплекс с лыжероллерной трассой, бассейном. Помимо этого, в Дрогичине к «Дажынкам» был реконструирован стадион. Планируем привести в порядок спортивные залы в Ганцевичах и Ляховичах. В скором времени закупим для них и спортивный инвентарь. Помимо этого, в Бресте появится новый футбольный манеж. Ожидается, что он откроется к 1000-летию города над Бугом, в 2019 году», – сказал Глушеня в интервью «Спортивной панораме».