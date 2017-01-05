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Чемпионат Казахстана. Бородуля перешел в «Темиртау»

06.01.2017 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский голкипер Александр Бородуля пополнил состав клуба чемпионата Казахстана «Темиртау».

Сообщается, что вратарь уже прибыл в расположение команды.

Напомним, в сентябре ушедшего года «Юность» выставила Бородулю на драфт отказов.

Бородуля и еще 6 спортсменов, о которых мы все чаще вспоминаем только благодаря их женам

Чемпионат Казахстана. Бородуля перешел в «Темиртау»

 
 
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Белорусский голкипер Александр Бородуля пополнил состав клуба чемпионата Казахстана «Темиртау».

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