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Чемпионат Казахстана. Бородуля перешел в «Темиртау»
06.01.2017 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский голкипер Александр Бородуля пополнил состав клуба чемпионата Казахстана «Темиртау».
Сообщается, что вратарь уже прибыл в расположение команды.
Напомним, в сентябре ушедшего года «Юность»
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Белорусский голкипер Александр Бородуля пополнил состав клуба чемпионата Казахстана «Темиртау».
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