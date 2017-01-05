﻿ Сергей Рутенко: «Футбольные позиции непоколебимы в Западной Европе. В Беларуси же сильны гандбольные традиции, и с футболом можно конкурировать». 21.by
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Сергей Рутенко: «Футбольные позиции непоколебимы в Западной Европе. В Беларуси же сильны гандбольные традиции, и с футболом можно конкурировать»

06.01.2017 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гандболист Сергей Рутенко уверен, что в Беларуси гандбол может выиграть борьбу за зрителя у футбола.

— Футбольные позиции непоколебимы в Западной Европе. В Беларуси же сильны гандбольные традиции, и с футболом вполне можно конкурировать. Как в той же Исландии. По крайней мере до французского EURO ручной мяч там был однозначно популярнее. (Смеется.) А ведь мы на недавнем чемпионате Европы обыграли исландскую сборную! В Беларуси хорошие арены, неплохая инфраструктура — есть с чего начинать.

А что спонсорские инвестиции в первую очередь идут в футбол и хоккей... Это можно воспринимать по-разному. Или обижаться и распускать нюни. Или конкурировать, бороться, доказывать. Мне всегда больше нравился второй путь. Да, это тяжело. Сейчас непростая экономическая ситуация. Могут ли предприятия поддерживать нынешнее количество спорта в стране — большой вопрос. По-хорошему, конечно, поддержка нужна частная, а не государственная. Причем сотрудничество должно приносить выгоду как спонсору, так и клубу. Чтобы спорт не становился черной дырой, в которую вбухивают огромные средства без всякой отдачи. Но я не знаю, насколько это все в наших условиях осуществимо. И, пожалуй, согласен в этом плане с нынешней государственной политикой: обеспечивать поддержку тем, кто дает результат.

- Есть стереотип, что футболисты зарабатывают неоправданно много. Работает ли это в гандболе?

— Я не из тех, кто лезет в чужой карман. Конечно, можно включить «алчность» и сказать: если бы я собрал все титулы, которые у меня есть, в футболе, а не в гандболе, — купался бы в деньгах. Но я спокойно к этому отношусь. Тем более в данной ситуации присутствует логика. Футбол популярнее, клубы зарабатывают большие деньги на рекламе, телеправах, билетах, футболках. Поэтому и футболисты заключают соответствующие контракты. Заработок гандболистов в разы ниже. Сейчас, полагаю, потолок топ-гандболиста — 200-300 тысяч евро в год. Но тех, кто жалуется на это, резонно спросить: если не устраивает зарплата, чего же вы пошли сюда, а не в футбол? – сказал Рутенко.

 
 
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Гандболист Сергей Рутенко уверен, что в Беларуси гандбол может выиграть борьбу за зрителя у футбола.

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