Бывший главный тренер минского «Динамо» Любомир Покович не стал отвечать на вопрос о своих чувствах после освобождения Владимира Бережкова.

— Это была первая игра «Динамо», которую видели со дня вашей отставки осенью 2015-го?

— Почему же, в Братиславе тоже не пропустил матч минчан со «Слованом». Вижу, вы подводите к обсуждению событий более чем годичной давности. Думаете, это кому-то интересно?

— Уверен, что да. Представься возможность, что-то сделали бы тогда иначе?

— Проблема в том, что отставка зависела не столько от меня, сколько от других обстоятельств. Но мне бы действительно не хотелось углубляться в тему.

— Что почувствовали, узнав об освобождении Владимира Бережкова в апреле?

— Давайте все-таки на этом закончим обсуждение прошедших событий, – сказал Покович.