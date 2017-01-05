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Любомир Покович: «Освобождение Бережкова? Давайте все-таки закончим обсуждение прошедших событий»
06.01.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер минского «Динамо» Любомир Покович не стал отвечать на вопрос о своих чувствах после освобождения Владимира Бережкова.
— Это была первая игра «Динамо», которую видели со дня вашей отставки осенью 2015-го?
— Почему же, в Братиславе тоже не пропустил матч минчан со «Слованом». Вижу, вы подводите к обсуждению событий более чем годичной давности. Думаете, это кому-то интересно?
— Уверен, что да. Представься возможность, что-то сделали бы тогда иначе?
— Проблема в том, что отставка зависела не столько от меня, сколько от других обстоятельств. Но мне бы действительно не хотелось углубляться в тему.
— Что почувствовали, узнав об освобождении Владимира Бережкова в апреле?
— Давайте все-таки на этом закончим обсуждение прошедших событий, – сказал Покович.
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Бывший главный тренер минского «Динамо» Любомир Покович не стал отвечать на вопрос о своих чувствах после освобождения Владимира Бережкова.
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